首長拚當網紅 早安圖、懶人包要攻佔你的心

2019-01-25 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌幫學測考生加油。圖/取自蘇貞昌Line帳號 分享 facebook

部會打網路戰，首長開直播、化身Q版公仔聊政策，部會看準智慧型手機高使用率和社群媒體發達，製作「早安圖」、政策說明懶人包，就是希望大家發揮「轉傳」的精神，動動手指將資訊傳播出去。

行政院長蘇貞昌上任後，由政院掛帥大搞「網紅內閣」，政府部會單位官方帳號越來越多圖像化資訊。

蘇貞昌在Line官方帳號上每天一張早安圖問候，有時候和民眾打招呼，有時候宣傳政策，今天是大學學測的日子，他也在Line上替考生打氣，蔡英文總統的Instagram帳號今天也貼出問候圖幫考生加油；過年將至，經濟部長沈榮津向民眾宣傳政策，用微笑照向民眾宣傳春節期間油價只跌不漲，2月天然氣、桶裝瓦斯凍漲。

財政部因應過年假期非洲豬瘟防疫，在臉書上宣導國內機場港口的行李檢查，財政部長蘇建榮獻出影片處女作，更製作懶人包說明，臉書封面圖面更使用蘇建榮的娃娃圖像，擺出功夫姿勢向大家賀年。