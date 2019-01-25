親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

政治人物瘋當網紅 學者：用錯方法成「尾巴搖狗」

2019-01-25 10:17聯合報 記者徐偉真╱即時報導

政治人物瘋當網紅，政治大學新聞系教授蘇蘅說，政治人物運用新媒體是很好的方式、很有勇氣，但應該要有方法。她說，現在政治人物的運用媒體的方式變成「尾巴搖狗」，本末倒置，不是為了回應民意。

蘇蘅說，歐洲國家領袖使用網路，有不同思維，也有不同結果。在法國，不滿總統馬克宏的民眾利用社群媒體串連，讓馬克宏由網紅變成「網黑」；英國首相梅伊政府因為脫歐計畫，花5萬歐元做說服國會的社群媒體行銷，最後還是遭受重大挫敗；德國政府相當重視新媒體與民眾溝通，但不搞噱頭，還特別強調政府一定要把握「訊息溝通和廣告不同」的分際。

蘇蘅說，台灣政壇突然冒出的拚網紅現象，像是「三年不開張、開張吃三年」，蔡英文總統到西門町搞自拍，勞動部長許銘春唱「甲你攬牢牢」自表政績，聽完歌的人還是不了解一例一休政策為何反覆的思維；科技部長陳良基秀出每天晚上下班前還會抱抱絨毛娃娃「奇奇」，也是怪異的、和科技不搭調的現象，不知道這和政府與民溝通有什麼關係。

蘇蘅說，在瞬息萬變的政治環境，善用新媒體直接溝通，確實比媒體二手報導更有效；但當蔡英文從神壇跌下，蘇貞昌再次登台，當務之急應該是找到台灣未來的出口，也就是打造經濟的增長引擎，重振疲弱的消費市場、解決企業信心下降和民眾對政府施政信心不足。

蘇蘅說，台灣很多人對政治溝通的認識流於膚淺，迷信官員要像網紅一樣，講話直白、情感衝動、不斷曝光，顯示「真性情」就夠了。她說，但施政是要重新挖掘百姓面對的問題，找出超越民粹憤怒的解決方案，不是執迷於新媒體作秀，煽動以簡單方式解決複雜問題，這樣不可能「接地氣」。

她指出，現在政治人物運用媒體的方式看起來沒有經過深思熟慮，只是「為了用而用」，因此社會上的回應聲音是批評多於肯定。

閣揆蘇貞昌一聲令下要求內閣「接地氣」後，部會首長不僅紛紛以臉書發布政策，甚至搖身...
閣揆蘇貞昌一聲令下要求內閣「接地氣」後，部會首長不僅紛紛以臉書發布政策，甚至搖身成直播主，「阿春部長」（勞動部長許銘春）開直播，還高唱「甲你攬牢牢」。 記者曾學仁／攝影
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

朱立倫拜年貼文三度稱阿姨 洪秀柱友：照片差很多嗎？

2019-01-25 21:17

是否高雄出發選總統？ 王金平笑回：想套我話

2019-01-25 20:50

小英若連任下一步怎麼走？蘇嘉全：我是個聽話的黨員

2019-01-25 20:01

親訪為換柱破冰？朱立倫：四年前情況洪秀柱都非常理解

2019-01-25 21:01

向洪秀柱拜年談朱洪配？朱立倫：互道新年恭喜

2019-01-25 19:57

影／破冰！登門送馬英九新書 王金平：很融洽

2019-01-25 18:40

再要求重驗選舉人名冊 丁守中律師：前3天驗票不熟練

2019-01-25 18:12

李登輝精神好可進食 北榮：目標本週出院

2019-01-25 17:29

政府機關春節要開「假日門市」 徐國勇：我也不會休假

2019-01-25 16:55

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

提案禁播公投廣告？林靜儀澄清：僅限制非營利電視台

2019-01-25 15:04

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

交戰犯才談綠白合作？ 郝龍斌：沒中心思想的機會主義

2019-01-25 14:12

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

救國團：黨產會刻意製造救國團很多錯誤印象

2019-01-25 14:00

常委建議提名訂二分之一條款 藍黨務系統態度保留

2019-01-25 13:58

「看小國怎麼活」 柯文哲訪美前先訪以色列

2019-01-25 13:58

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

一個橡皮擦各自表述？ 蔡英文辦臉書票選

2019-01-25 13:11

訪美行 柯文哲：會去華盛頓 say hello

2019-01-25 13:00

宣傳政策 官方發類長輩圖

2019-01-25 13:00

學者：政治人物拚當網紅 本末倒置

2019-01-25 12:59

影片錯字多 蘇：小編中文不好 罰寫10遍

2019-01-25 12:59

防豬瘟錯字多 藍諷：蘇貞昌先救菜中文吧

2019-01-25 12:58

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

重返地方無意角逐立委 謝國樑：對未來有些想法

2019-01-25 12:39

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

重申非國民黨附隨組織 救國團：何時看過辦政治活動

2019-01-25 11:45

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

臉書封鎖刪文 柯文哲：我不會，細節問小編

2019-01-25 11:37

臉書影片錯字好糗 蘇貞昌回：罰寫10遍

2019-01-25 11:12

黃敏惠從綠營找副手 藍綠主委都說樂見其成

2019-01-25 11:05

蘇揆網紅錯字多 藍委譏諷「速食內閣」求快不求對

2019-01-25 11:02

「機緣到了、水到渠成」 黃敏惠談副市長適才適所

2019-01-25 10:50

首長拚當網紅 早安圖、懶人包要攻佔你的心

2019-01-25 10:50
看更多

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破

2019-01-25 08:54

防豬瘟發文錯字多 洪孟楷：蘇貞昌當網紅前先救菜中文

2019-01-25 01:49

馬英九：我被丟鞋 為何沒人幫我伸冤

2019-01-25 20:28

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

韓冰、許淑華對尬林智堅 台中立委補選年貨大街拚場

2019-01-25 09:56

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

繼續跑公益 韓國瑜妻李佳芬：不會因為雜音而退卻

2019-01-25 12:02

【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

立委補選台中拚場 韓冰、許淑華尬林智堅

2019-01-25 13:03

貨出去、錢進來 后里花卉裝櫃銷香港 花農：終於好年冬

2019-01-25 10:13

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

掌摑事件後 鄭麗君：政治工作者尤不該鼓勵暴力

2019-01-25 09:43

影╱韓國瑜就職滿月 李佳芬打分數「100分加N」

2019-01-25 12:37

國安沒灰色地帶 政院3月公布中國大陸產品清單

2019-01-25 01:08

不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

禁購陸電信設備 張善政批政府外行籲協尋資安長

2019-01-25 10:11

會不會接受鄭惠中道歉？ 鄭麗君建議她去看這本書

2019-01-25 13:13

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

中正紀念堂拆不拆 文化部長鄭麗君這樣回應

2019-01-25 13:35

影／頭戴財神爺帽子受訪 韓國瑜：不要問太嚴肅

2019-01-25 17:20

替黃偉哲就職滿月打分數 綠80分、無黨聯盟：不及格

2019-01-25 14:16

韓國瑜不打就職滿月分數 但有議員給了200分

2019-01-25 22:23

重返地方無意角逐立委 謝國樑：對未來有些想法

2019-01-25 12:39

一個橡皮擦各自表述？ 蔡英文辦臉書票選

2019-01-25 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top