政治人物瘋當網紅 學者：用錯方法成「尾巴搖狗」

2019-01-25 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



政治人物瘋當網紅，政治大學新聞系教授蘇蘅說，政治人物運用新媒體是很好的方式、很有勇氣，但應該要有方法。她說，現在政治人物的運用媒體的方式變成「尾巴搖狗」，本末倒置，不是為了回應民意。

蘇蘅說，歐洲國家領袖使用網路，有不同思維，也有不同結果。在法國，不滿總統馬克宏的民眾利用社群媒體串連，讓馬克宏由網紅變成「網黑」；英國首相梅伊政府因為脫歐計畫，花5萬歐元做說服國會的社群媒體行銷，最後還是遭受重大挫敗；德國政府相當重視新媒體與民眾溝通，但不搞噱頭，還特別強調政府一定要把握「訊息溝通和廣告不同」的分際。

蘇蘅說，台灣政壇突然冒出的拚網紅現象，像是「三年不開張、開張吃三年」，蔡英文總統到西門町搞自拍，勞動部長許銘春唱「甲你攬牢牢」自表政績，聽完歌的人還是不了解一例一休政策為何反覆的思維；科技部長陳良基秀出每天晚上下班前還會抱抱絨毛娃娃「奇奇」，也是怪異的、和科技不搭調的現象，不知道這和政府與民溝通有什麼關係。

蘇蘅說，在瞬息萬變的政治環境，善用新媒體直接溝通，確實比媒體二手報導更有效；但當蔡英文從神壇跌下，蘇貞昌再次登台，當務之急應該是找到台灣未來的出口，也就是打造經濟的增長引擎，重振疲弱的消費市場、解決企業信心下降和民眾對政府施政信心不足。

蘇蘅說，台灣很多人對政治溝通的認識流於膚淺，迷信官員要像網紅一樣，講話直白、情感衝動、不斷曝光，顯示「真性情」就夠了。她說，但施政是要重新挖掘百姓面對的問題，找出超越民粹憤怒的解決方案，不是執迷於新媒體作秀，煽動以簡單方式解決複雜問題，這樣不可能「接地氣」。