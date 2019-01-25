【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08 聯合報 主筆室



行政院前院長賴清德23日出席台灣制憲基金會開幕儀式致詞時表示，「現在時機已經到了」，愈來愈多台灣民眾，認為台灣需要一部新憲法。記者黃義書／攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德出席獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」開幕，表示台灣應該一部新憲法，並建議應該釐清憲政體制。這是他繼行政院卸任談話，再次對憲政議題發表看法。而且比上一次更進一步，賴清德主張的是「制定台灣新憲法」。

當然，每個人都有言論自由，可以提出自己對憲改的主張。賴清德對現行憲法，顯然有很多意見。不過觀諸賴清德的從政史，他的第一個公職身分，就是在1996年代表民進黨，當選國民大會代表，並在次年參與了第四次修憲。

而第四次修憲，可說是將原憲法「內閣制精神」毀棄得最嚴重的一次。這一次修憲，也是民進黨與當時由李登輝主政下的國民黨共同分贓的結果，各項主張得以過關，都得力於民進黨的背書支持。其中最重要的，就是取消了立法院對行政院長的人事同意權，讓政治權力朝總統大幅傾斜。而後許多憲政施行上的問題，也根源於這次修憲。

當時身為民進黨國大黨團成員的賴清德，有對建立權責分明的政治體制，或者釐清總統制、內閣制、雙首長制做出什麼積極建議，或者堅持「制憲」嗎？答案是沒有。如果說憲法增修條文是憲政亂源，那麼賴清德當然是共犯之一。

尤有甚者，當時曾有民進黨籍的國大代表，提出對李登輝留任連戰續任行政院長的譴責案，此案之所以功敗垂成，正是賴清德進場幫國民黨湊足開會人數，讓國民黨得以順利否決之故。當時賴清德還義正詞嚴的說，他這麼做，是為了「防止對修憲造成衝擊」。所以，他不只是默默的支持黨意而已，而是積極的促成者。

當然，賴清德如今卻用「時空環境改變」為自己辯解，但當年修憲方案一出，學界就傳出不少批評聲音，甚至民進黨內部自己都說是「一套西裝換四條內褲」。走上這條「憲政體制不明」的道路，賴清德曾經推了一把，如用卻用改革者的身分重新出發，只能說讓人歎為觀止。