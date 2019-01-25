黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會前理事長徐文志可能加入市長黃敏惠團隊，他說，政治上還是挺小英總統，但為嘉義市、為公眾服務不分藍綠。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook 國民黨嘉義市長黃敏惠的副手至今「難產」，盛傳行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會前理事長徐文志是可能人選，徐目前仍是民進黨籍，是否投效「敵營」備受關注。昨晚與媒體餐敘時，徐坦承黃邀請他加入團隊，「黃的誠意，讓他相當動心」，也說自己不是「跳船」的人，政治上還是挺小英總統，但為嘉義市、為公眾服務不分藍綠。

徐文志現年57歲，老家在台中，當建築師30年，另一半賴瑞雅也是建築師。他說，當年因為愛上嘉義的人情味，決定留在嘉義發展，早就自我認同為嘉義人。

「對小英總統覺得抱歉，這也是我裹足不前的原因。」徐不諱言自己是民進黨籍，他說，入黨出發點是力挺小英總統的理念，黨齡2年，他不會主動退黨，若黨要處分，會坦然接受。

徐文志說，政治上仍會繼續挺小英總統，「一日為小英之友會，終生挺小英」，但民生議題、嘉義發展等，都是不分藍綠該共同關心的事，不該任何事情都做政治考量。

民進黨立委兼中常委陳明文說，徐文志是他的好朋友，彼此沒隸屬關係，他不會勸阻或支持，而是站在祝福的立場。陳也說，前市長涂醒哲主政時期，徐受了一些委屈，黃敏惠上任後找徐幫忙，「能說動徐，可見黃的手腕不錯」。

民進黨中常委陳茂松也說，若徐加入黃敏惠的小內閣團隊當政務官，這是徐的工作權，應該尊重他的個人選擇。

民進黨籍嘉義縣長翁章梁表示，人才是流動的，台北市長柯文哲團隊也不少民進黨人才，「在公眾領域奉獻專業，政治理念上支持民進黨就好」。

黃敏惠小內閣團隊目前仍有副市長、都發處長、衛生局長、工務處長等一級主管懸缺待補人，每次被問到副市長人選，黃總是四兩撥千金說「在等一個人，過年後會公布」，知情人士說「黃敏惠口中的這個人，就是徐文志」。對於徐文志的說法，記者昨晚電話連繫黃敏惠，電話未接聽，暫無法得知黃對副手人選一事的最新回應。

徐文志與黃敏惠素有交情，黃敏惠上屆市長任內有意延攬徐出任都發處長，最後未成。徐說，黃市長這次選後邀他加入市府團隊奉獻專長，黃的誠意打動他，「那不只是邀請，是展開雙臂擁抱」、「若註定要去市府幫忙，就順勢而為吧！」

國民黨籍嘉義市議員張秀華說，撇開政黨不談，徐文志是在地人才，也是適當的副市長人選，徐是建築師，是工程專家，有互補性，能輔佐黃敏惠推動市政，為黃的施政加分。