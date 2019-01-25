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新聞眼／初選提名遊戲規則因人設事 橫生枝節

2019-01-25 00:16聯合報 本報記者王寓中

國民黨總統初選提名，各種建議、動作不斷。 圖／聯合報系資料照片
國民黨總統初選提名，各種建議、動作不斷。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統初選提名，從全民調、仿美式初選到黨員投票加權兩倍，各種建議、動作不斷。除了反映黨內太陽各自支持者的觀望和焦慮外，某種程度更顯現太陽們彼此間的互信薄弱。

國民黨過去總統提名，從未出現多組參選人競爭；初選提名的機制，明定在「公職人員提名辦法」中，就是三成黨員投票加七成民調產生，送全代會通過後確定提名參選人。黨員投票和民調的比例是否調整，二○一六年總統提名也已建立慣例，就是由參選人間透過協調決定。

全民調、仿美式初選、黨員投票加權，各有立論基礎，問題是一旦脫離規章，打破遊戲規則的基石，就會變成各說各話，甚至橫生枝節，讓問題更加複雜化。亂的結果或許對個別參選人自認有利，但賠掉的是整個黨的形象，而不團結的黨和分裂的陣營，也非藍營支持者所樂見。

主張全民調，就會有人主張全部黨員投票。仿美式初選，投票怎麼投，誰能投，從確定具體作法出爐、各方意見再爭論到常會公決，進而正式辦初選到完成初選，耗費的金錢和時間與黨的利益，又要如何考量？種種算計，更會使國民黨初選辦理治絲益棼。

初選提名放話動作不斷，關鍵還是在要參選的太陽們，彼此間的信任不但薄弱，且過去恩怨難解。今天民調具優勢的成為箭靶，明天掌黨機器者同樣會成其他參選人公敵，若因九合一勝選就忘記人民意志和團結真締，即使黨內初選出線，「一個太陽」的總統大選之路，恐會走得相當艱辛。

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