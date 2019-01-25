國民黨總統初選 挺吳派主張黨員1票算2票

國民黨總統初選，挺吳派主張黨員一票算兩票。圖為黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨二○二○總統初選提名辦法未定，繼中常委李昭平拋出「仿美式總統初選」提案，據了解，挺吳派還醞釀一套初選模式，擬將三成黨員投票規定，改採兩倍計算，讓黨員「一票算兩票」；若是如此，黨員投票及民調的占比，將變成四成六對五成四，大大強化黨員權重，削弱一般民調占比。

國民黨總統初選提名機制適用「黨員參加公職人員提名辦法」，提名辦法第三條規定，總統提名應由中央委員會依照黨員投票百分之三十、民調百分之七十的結果，提報中常會核備後送全代會通過提名。由於提名辦法並不具「黨章」位階，只要中常會通過修正規定，「三、七」的提名機制就能改變。

藍營人士表示，相對朱立倫，立法院前院長王金平、前總統馬英九，黨主席吳敦義目前的民調都居劣勢，因此當然會希望黨員投票比例增加。

相關人士指出，此一修正建議，已在藍營內部流傳，但是否到常委提案，則出現不同解讀。親吳的重量級中常委昨表示，並未聽到此一說法，更遑論提案，中央黨部也表示未有聽聞。但因李昭平前天在中常會的提案動作也是突如其來，修改黨員投票比例案是否進入常會討論，還待觀察。

至於李昭平的「仿美式初選」提案，智庫昨天已經正式接獲黨中央指示，由智庫找專家學者和連署提案的中常委，組成專案小組，在農曆年後共同研議「可行性」。至於可行性研議是「積極找可行辦法」還是政治上的「緩議」，黨內有不同解讀。

黨務人士表示，從「九二共識2.0版」到總統提名機制，有些放話內容不但脫離事實，更已超過黨主席吳敦義的掌握；但藍營人士認為，就是因為吳敦義不表態，瞻前顧後，才會導致脫序的亂象產生。

親朱立倫人士指出，面對各種說法和動作，朱陣營雖然不滿，但目前仍是以靜制動，訴諸輿論。挺朱人士則表示，如果透過黨員投票加權變相改變提名辦法，完全是機關算盡，因人設事。

中常委姚江臨說，如果對總統提名辦法有不同的意見，應該公開講出來，並且進到中常會公開討論，不應背後放話，如果沒有共識，就應交由總統參選人去協商。

中常委徐弘庭認為，最重要的應是儘快將總統初選的時間訂出來，進而透過初選登記，確定參選人，若是多人參選，就由參選人經過「合議」，確定初選提名的遊戲規則，這才是開大門、走大路的作法。