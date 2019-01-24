親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

彭蔭剛宣告罹胰臟癌 籲蔡總統勿去中去蔣

2019-01-24 22:30聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中國航運名譽董事長彭蔭剛日前登報，呼籲陸委會主委陳明通訪美期間，「不要讓台灣成為...
中國航運名譽董事長彭蔭剛日前登報，呼籲陸委會主委陳明通訪美期間，「不要讓台灣成為美國對抗大陸之棋子。」圖／翻攝自報紙
分享
文化部長鄭麗君被打耳光事件，再度引發社會對於「去中」、「去蔣」的爭議。已故戰略顧問彭孟緝上將之子、中國航運前董事長彭蔭剛今天再度在報端登廣告發表公開信，呼籲蔡政府不要「去中」、「去蔣」。84歲的彭蔭剛也透露，自己兩年前被診斷罹患胰臟癌，但一直積極與病魔奮戰。他不斷告訴自己，為了能夠看到兩岸和平發展及統一，必須堅強活下去。

彭蔭剛在公開信中表示，自己想要再一次提醒蔡總統及同胞們，中國人常講句老話：「老天有眼，不知感恩的人，一定會遭到惡報」。1月22日民眾向文化部長鄭麗君打臉，即為一例。他也要再次提醒民進黨、李登輝等支持台獨的人士們，不要忘了早在民國38年，若不是蔣公以國民黨總裁身分調來大批國軍保衛台灣，台灣早已淪陷赤化，若非蔣公所領導的國民黨的政府，率領大陸來的精英，開創土地改革，使眾多農民受惠，舉辦地方選舉，實施九年義務教育，那有今天的建設與經濟奇蹟？

他也說，即使在過去的戒嚴時期，蔣公仍堅持維持民主選舉制度，所以才有今天的民主發展，因而蔡總統才有機會被人民選舉出來。他懇請蔡總統能以包容大量之心，為台灣人民造福，而不宜在此時此地，持續搞「去中」、「去蔣」之革命。唯有飲水思源，尊重歷史，促進兩岸和平，繁榮經濟發展，才是台灣民意的主流，才是真心愛台灣的大方向。

經濟鄭麗君
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

高階人才跳槽賣機密給大陸 謝金河：這才是國安問題

2019-01-24 10:58

【即時短評】以國安之名 蔡政府終究選了邊？

2019-01-24 23:00

蔡總統臉書恭喜瑞莎正式入籍成為台灣人

2019-01-24 21:52

賴清德高喊制憲 藍營：搶當深綠代言人

2019-01-24 19:22

靠網路轉移焦點？ 泛藍智庫批蔡沒反省

2019-01-24 19:03

漫畫基地開幕 鄭麗君：願當畫家後盾

2019-01-24 18:58

內政部修法 放寬役男出境條件

2019-01-24 18:54

普悠瑪賠償金林佳龍加碼至1320萬 家屬不接受

2019-01-24 18:52

內政部修法 促非都市土地使用更符需求

2019-01-24 18:31

影／阿嬤打人！抗議沒敬老金 攻擊陳思宇幕僚

2019-01-24 18:30

內政部修「警械使用條例」民警糾紛走國賠機制

2019-01-24 18:29

談制定新憲法 馬英九：做不到也沒必要

2019-01-24 18:28

外籍高級專業人才歸化我國申請簡化 90人受惠

2019-01-24 18:11

情書大全！是誰讓吳敦義連戀愛的自由都放棄了！

2019-01-24 18:01

學網紅開直播？顧立雄：等離開金管會再考慮

2019-01-24 16:57

驗票累死人? 丁守中：依法申請、過度牽拖

2019-01-24 16:06

羅文嘉要支持者不丟馬英九鞋 侯漢廷：勝過蔡英文

2019-01-24 16:05

影／鄭麗君遭掌摑 打不開去蔣化與轉型正義的糾結

2019-01-24 15:57

政院推中資產品處理原則 鄭文燦：沒理由網路門戶洞開

2019-01-24 15:20

維持現狀不利台灣 制憲基金會成立

2019-01-24 15:17

【即時短評】修憲只說不做 賴清德在吃蔡英文豆腐?

2019-01-24 15:16

普悠瑪事件政府說了多少謊？黃國昌：家屬情何以堪

2019-01-24 15:01

林佳龍首見普悠瑪家屬 「調查報告我也不滿」

2019-01-24 15:01

柯文哲民調數字領先藍綠 名嘴分析勝選關鍵票

2019-01-24 14:59

沒揪出太陽花「暴警」？ 江宜樺：民進黨3閣揆也沒抓

2019-01-24 14:57

兒童遊樂設施安全管理 立委促2個月內提方向

2019-01-24 14:49

公務員的「新年禮物」：年改復審全駁回 過年前收到

2019-01-24 14:43

謝龍介否認支持一國兩制 綠批行騙手法

2019-01-24 14:30

政委縣市分工出爐 中央地方協調平台上路

2019-01-24 14:26

開放式初選燒錢 藍黨內雜音：4.2億誰出？

2019-01-24 14:20

2020立委提名 國民黨3月下旬啟動彈性初選

2019-01-24 14:19

口譯哥為蔡訪華府鋪路？歐鴻鍊：邏輯不通

2019-01-24 14:18

蔡英文：台灣不會放棄爭取國際空間

2019-01-24 14:17

時代力量新任黨主席 延春節後選出

2019-01-24 14:17

獨派推制憲 美前官員：恐削弱美對台支持

2019-01-24 14:15

替丁守中驗票太累？ 法院書記官暴瘦8公斤病逝

2019-01-24 14:01

侯友宜行政院會建議 調整匝道儀控時間降低車輛回堵

2019-01-24 13:53

2020立委提名 國民黨3月中下旬啟動全國彈性初選

2019-01-24 13:49

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:38
看更多

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破

2019-01-25 08:54

防豬瘟發文錯字多 洪孟楷：蘇貞昌當網紅前先救菜中文

2019-01-25 01:49

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

馬英九：我被丟鞋 為何沒人幫我伸冤

2019-01-25 20:28

韓冰、許淑華對尬林智堅 台中立委補選年貨大街拚場

2019-01-25 09:56

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

繼續跑公益 韓國瑜妻李佳芬：不會因為雜音而退卻

2019-01-25 12:02

【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

立委補選台中拚場 韓冰、許淑華尬林智堅

2019-01-25 13:03

貨出去、錢進來 后里花卉裝櫃銷香港 花農：終於好年冬

2019-01-25 10:13

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

新聞眼／以資安之名選邊？沾政治味的行政命令…

2019-01-25 00:27

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

掌摑事件後 鄭麗君：政治工作者尤不該鼓勵暴力

2019-01-25 09:43

影╱韓國瑜就職滿月 李佳芬打分數「100分加N」

2019-01-25 12:37

國安沒灰色地帶 政院3月公布中國大陸產品清單

2019-01-25 01:08

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

禁購陸電信設備 張善政批政府外行籲協尋資安長

2019-01-25 10:11

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

會不會接受鄭惠中道歉？ 鄭麗君建議她去看這本書

2019-01-25 13:13

中正紀念堂拆不拆 文化部長鄭麗君這樣回應

2019-01-25 13:35

替黃偉哲就職滿月打分數 綠80分、無黨聯盟：不及格

2019-01-25 14:16

影／頭戴財神爺帽子受訪 韓國瑜：不要問太嚴肅

2019-01-25 17:20

重返地方無意角逐立委 謝國樑：對未來有些想法

2019-01-25 12:39

一個橡皮擦各自表述？ 蔡英文辦臉書票選

2019-01-25 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top