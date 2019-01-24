彭蔭剛宣告罹胰臟癌 籲蔡總統勿去中去蔣

2019-01-24 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中國航運名譽董事長彭蔭剛日前登報，呼籲陸委會主委陳明通訪美期間，「不要讓台灣成為美國對抗大陸之棋子。」圖／翻攝自報紙 分享 facebook 文化部長鄭麗君被打耳光事件，再度引發社會對於「去中」、「去蔣」的爭議。已故戰略顧問彭孟緝上將之子、中國航運前董事長彭蔭剛今天再度在報端登廣告發表公開信，呼籲蔡政府不要「去中」、「去蔣」。84歲的彭蔭剛也透露，自己兩年前被診斷罹患胰臟癌，但一直積極與病魔奮戰。他不斷告訴自己，為了能夠看到兩岸和平發展及統一，必須堅強活下去。

彭蔭剛在公開信中表示，自己想要再一次提醒蔡總統及同胞們，中國人常講句老話：「老天有眼，不知感恩的人，一定會遭到惡報」。1月22日民眾向文化部長鄭麗君打臉，即為一例。他也要再次提醒民進黨、李登輝等支持台獨的人士們，不要忘了早在民國38年，若不是蔣公以國民黨總裁身分調來大批國軍保衛台灣，台灣早已淪陷赤化，若非蔣公所領導的國民黨的政府，率領大陸來的精英，開創土地改革，使眾多農民受惠，舉辦地方選舉，實施九年義務教育，那有今天的建設與經濟奇蹟？

他也說，即使在過去的戒嚴時期，蔣公仍堅持維持民主選舉制度，所以才有今天的民主發展，因而蔡總統才有機會被人民選舉出來。他懇請蔡總統能以包容大量之心，為台灣人民造福，而不宜在此時此地，持續搞「去中」、「去蔣」之革命。唯有飲水思源，尊重歷史，促進兩岸和平，繁榮經濟發展，才是台灣民意的主流，才是真心愛台灣的大方向。