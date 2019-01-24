蔡總統臉書恭喜瑞莎正式入籍成為台灣人

總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統稍早在臉書發文，恭喜來自烏克蘭的瑞莎今天正式入籍成為台灣人，也肯定副總統陳建仁入選美國國家科學院外籍院士，最後也提到入選美國著名期刊Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」的行政院政務委員唐鳳，她說，台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。

以下是蔡總統臉書的全文：

今天，有三位台灣人值得我們驕傲。

來自烏克蘭的 瑞莎 Larisa，在今天正式入籍成為台灣人。她曾經是烏克蘭韻律體操國手，現在不但在台灣落地生根、建立家庭，更義務到桃園的中小學，協助訓練體操選手，傳承經驗。感謝瑞莎成為我們的一分子！

陳建仁 Chen Chien-Jen副總統入選NAS（美國國家科學院）外籍院士，去年底NAS特地來總統府頒發證章，最近也在Twitter上貼出當天的照片。除了為副總統開心，台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，也讓我感到驕傲！

美國期刊 Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」，行政院的唐鳳政委也名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」。唐鳳的入選，代表台灣的社會發展和民主創新，都受到高度肯定。恭喜唐鳳！

台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。

祝大家今晚好眠，明天我們繼續勇敢自信，迎向全世界！