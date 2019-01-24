賴清德高喊制憲 藍營：搶當深綠代言人

2019-01-24 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



前行政院長賴清德昨天表示台灣已到制定新憲法的時機，法學博士、前政務委員高思博表示，對照賴之前的說法，根本就是「見人說人話、見鬼說鬼話」，而且顯見賴已不把蔡英文當對手，對手是柯文哲，這個說法很明顯是搶者當深綠的代言人。

前行政院長賴清德昨天參加由獨派大老辜寬敏所成立的「台灣制憲基金會」開幕式致詞時表示：現在時機已到！台灣需要一部新憲法。並表示現在的中華民國憲法是在中國制定，有著大中國思想，與台灣人民已有的「台灣命運共同體」意識，經常產生矛盾。

前政務委員、國民黨台南市議會顧問高思博說，賴清德擔任行政院長期間，針對兩岸關係發表言論，最讓國人所熟知的莫過於去年4月份應委員質詢的「務實台獨工作者」說。賴清德當時清楚表示，台灣是主權獨立國家，不需要另行宣佈獨立。而他個人在兩岸政策的推動上就是要「維持現狀」。然而，賴清德在參加台灣制憲基金會的表態，高思博認為賴清德根本就是見人說人話、見鬼說鬼話的政治投機者。

高思博認為，以現今局勢而言，賴清德在綠營內部的競爭對手，恐早不把蔡英文總統放在眼裡，而是將矛頭指向台北市長柯文哲。而柯文哲提出兩岸一家親說法後，兩岸議題正是足以讓泛綠支持者區辨賴、柯之間差異的重要議題。因此，賴清德此時對正名、制憲表態，目的是為了搶當深綠代言人，鞏固基本教義派。只是賴清德沒有記取姚文智跌破彭明敏台北市得票率24%防線的教訓，直至今日仍寄望升高兩岸緊張關係來遂行自己的政治目的，實非領導人格局。

高思博指出賴清德的說法有許多錯誤。首先，賴清德指出中華民國憲法是在中國大陸制定，不符合台灣現況。但事實上，世界上有名的老牌憲法，制訂的時空背景與現代時空當然有差距。例如美國憲法制定時，美國只有十三州，日本憲法甚至是美國人所制定，但是完全無損美國和日本憲法的權威，只是透過修憲與時俱進。中華民國憲法至今歷經七次的修正，並加入了十二條增修條文。憲法的修正方式，加入了公民複決，憲法已完全體現台灣人民是國家主人的精神，賴清德說法明顯是對事實和法理的嚴重扭曲。

其次，賴清德日前指出我國憲政運作困難，憲改應朝內閣制精神修正。然這樣的情況，並非憲法制定時的毛病，而是97修憲政客們共謀將閣揆同意權取消的惡果，賴清德對憲法指指點點，正反映政治人物對憲法心態偏差，不思守憲行憲，反而把政治人物的責任推卸給憲法。

第三，除非追求法理台獨，否則任何增進保障人民權利、順暢政府運作，反映民意、團結台灣人民的憲政需求，都可以透過修憲來達成。況且在16年大選後，民進黨不但贏得總統選舉，更在國會享有四分之三的席次，連要提出國旗、國號修憲都辦得到，為何還要以推翻中華民國憲法的制憲為目標？