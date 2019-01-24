親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
六都市長新氣象
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

賴清德高喊制憲 藍營：搶當深綠代言人

2019-01-24 19:22聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

前行政院長賴清德昨天表示台灣已到制定新憲法的時機，法學博士、前政務委員高思博表示，對照賴之前的說法，根本就是「見人說人話、見鬼說鬼話」，而且顯見賴已不把蔡英文當對手，對手是柯文哲，這個說法很明顯是搶者當深綠的代言人。

前行政院長賴清德昨天參加由獨派大老辜寬敏所成立的「台灣制憲基金會」開幕式致詞時表示：現在時機已到！台灣需要一部新憲法。並表示現在的中華民國憲法是在中國制定，有著大中國思想，與台灣人民已有的「台灣命運共同體」意識，經常產生矛盾。

前政務委員、國民黨台南市議會顧問高思博說，賴清德擔任行政院長期間，針對兩岸關係發表言論，最讓國人所熟知的莫過於去年4月份應委員質詢的「務實台獨工作者」說。賴清德當時清楚表示，台灣是主權獨立國家，不需要另行宣佈獨立。而他個人在兩岸政策的推動上就是要「維持現狀」。然而，賴清德在參加台灣制憲基金會的表態，高思博認為賴清德根本就是見人說人話、見鬼說鬼話的政治投機者。

高思博認為，以現今局勢而言，賴清德在綠營內部的競爭對手，恐早不把蔡英文總統放在眼裡，而是將矛頭指向台北市長柯文哲。而柯文哲提出兩岸一家親說法後，兩岸議題正是足以讓泛綠支持者區辨賴、柯之間差異的重要議題。因此，賴清德此時對正名、制憲表態，目的是為了搶當深綠代言人，鞏固基本教義派。只是賴清德沒有記取姚文智跌破彭明敏台北市得票率24%防線的教訓，直至今日仍寄望升高兩岸緊張關係來遂行自己的政治目的，實非領導人格局。

高思博指出賴清德的說法有許多錯誤。首先，賴清德指出中華民國憲法是在中國大陸制定，不符合台灣現況。但事實上，世界上有名的老牌憲法，制訂的時空背景與現代時空當然有差距。例如美國憲法制定時，美國只有十三州，日本憲法甚至是美國人所制定，但是完全無損美國和日本憲法的權威，只是透過修憲與時俱進。中華民國憲法至今歷經七次的修正，並加入了十二條增修條文。憲法的修正方式，加入了公民複決，憲法已完全體現台灣人民是國家主人的精神，賴清德說法明顯是對事實和法理的嚴重扭曲。

其次，賴清德日前指出我國憲政運作困難，憲改應朝內閣制精神修正。然這樣的情況，並非憲法制定時的毛病，而是97修憲政客們共謀將閣揆同意權取消的惡果，賴清德對憲法指指點點，正反映政治人物對憲法心態偏差，不思守憲行憲，反而把政治人物的責任推卸給憲法。

第三，除非追求法理台獨，否則任何增進保障人民權利、順暢政府運作，反映民意、團結台灣人民的憲政需求，都可以透過修憲來達成。況且在16年大選後，民進黨不但贏得總統選舉，更在國會享有四分之三的席次，連要提出國旗、國號修憲都辦得到，為何還要以推翻中華民國憲法的制憲為目標？

最後，賴清德說「制訂新憲，時機已到」的說法，不知「時機已到」從何判斷？此時拋出制訂新憲一說，除了違背政治人物對憲法應有的忠誠，另外只會破壞兩岸現狀與兩岸維繫和平的法理基礎。若為落實法理台獨而貿然提出制憲，卻未考慮台灣人民要為此付出什麼樣的代價，那麼賴在閣揆任內所謂兩岸政策即是「維持現狀」，亦是空嘴嚼舌！

高思博批賴清德是想當深綠代言人。圖／高思博提供
高思博批賴清德是想當深綠代言人。圖／高思博提供
分享

賴清德高思博修憲
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

高階人才跳槽賣機密給大陸 謝金河：這才是國安問題

2019-01-24 10:58

【即時短評】以國安之名 蔡政府終究選了邊？

2019-01-24 23:00

彭蔭剛宣告罹胰臟癌 籲蔡總統勿去中去蔣

2019-01-24 22:30

蔡總統臉書恭喜瑞莎正式入籍成為台灣人

2019-01-24 21:52

靠網路轉移焦點？ 泛藍智庫批蔡沒反省

2019-01-24 19:03

漫畫基地開幕 鄭麗君：願當畫家後盾

2019-01-24 18:58

內政部修法 放寬役男出境條件

2019-01-24 18:54

普悠瑪賠償金林佳龍加碼至1320萬 家屬不接受

2019-01-24 18:52

內政部修法 促非都市土地使用更符需求

2019-01-24 18:31

影／阿嬤打人！抗議沒敬老金 攻擊陳思宇幕僚

2019-01-24 18:30

內政部修「警械使用條例」民警糾紛走國賠機制

2019-01-24 18:29

談制定新憲法 馬英九：做不到也沒必要

2019-01-24 18:28

外籍高級專業人才歸化我國申請簡化 90人受惠

2019-01-24 18:11

情書大全！是誰讓吳敦義連戀愛的自由都放棄了！

2019-01-24 18:01

學網紅開直播？顧立雄：等離開金管會再考慮

2019-01-24 16:57

驗票累死人? 丁守中：依法申請、過度牽拖

2019-01-24 16:06

羅文嘉要支持者不丟馬英九鞋 侯漢廷：勝過蔡英文

2019-01-24 16:05

影／鄭麗君遭掌摑 打不開去蔣化與轉型正義的糾結

2019-01-24 15:57

政院推中資產品處理原則 鄭文燦：沒理由網路門戶洞開

2019-01-24 15:20

維持現狀不利台灣 制憲基金會成立

2019-01-24 15:17

【即時短評】修憲只說不做 賴清德在吃蔡英文豆腐?

2019-01-24 15:16

普悠瑪事件政府說了多少謊？黃國昌：家屬情何以堪

2019-01-24 15:01

林佳龍首見普悠瑪家屬 「調查報告我也不滿」

2019-01-24 15:01

柯文哲民調數字領先藍綠 名嘴分析勝選關鍵票

2019-01-24 14:59

沒揪出太陽花「暴警」？ 江宜樺：民進黨3閣揆也沒抓

2019-01-24 14:57

兒童遊樂設施安全管理 立委促2個月內提方向

2019-01-24 14:49

公務員的「新年禮物」：年改復審全駁回 過年前收到

2019-01-24 14:43

謝龍介否認支持一國兩制 綠批行騙手法

2019-01-24 14:30

政委縣市分工出爐 中央地方協調平台上路

2019-01-24 14:26

開放式初選燒錢 藍黨內雜音：4.2億誰出？

2019-01-24 14:20

2020立委提名 國民黨3月下旬啟動彈性初選

2019-01-24 14:19

口譯哥為蔡訪華府鋪路？歐鴻鍊：邏輯不通

2019-01-24 14:18

蔡英文：台灣不會放棄爭取國際空間

2019-01-24 14:17

時代力量新任黨主席 延春節後選出

2019-01-24 14:17

獨派推制憲 美前官員：恐削弱美對台支持

2019-01-24 14:15

替丁守中驗票太累？ 法院書記官暴瘦8公斤病逝

2019-01-24 14:01

侯友宜行政院會建議 調整匝道儀控時間降低車輛回堵

2019-01-24 13:53

2020立委提名 國民黨3月中下旬啟動全國彈性初選

2019-01-24 13:49

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:38
看更多

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

黃敏惠屬意的副手來自綠營 徐文志：政治上還是挺小英

2019-01-25 00:59

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

港媒：美國航母若穿台海 海峽中線默契可能打破

2019-01-25 08:54

防豬瘟發文錯字多 洪孟楷：蘇貞昌當網紅前先救菜中文

2019-01-25 01:49

柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」？ 沈富雄：枉費柯IQ157

2019-01-25 13:46

泯恩仇！ 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-25 14:02

馬英九：我被丟鞋 為何沒人幫我伸冤

2019-01-25 20:28

韓冰、許淑華對尬林智堅 台中立委補選年貨大街拚場

2019-01-25 09:56

【重磅快評】韓國瑜網紅秘訣「唯真不破」 說給誰聽？

2019-01-25 11:39

繼續跑公益 韓國瑜妻李佳芬：不會因為雜音而退卻

2019-01-25 12:02

【重磅快評】制憲？ 憲政亂源共犯賴清德令人歎為觀止

2019-01-25 09:08

國民黨2020若不派最強將 羅智強：將提前姚文智化

2019-01-25 16:05

立委補選台中拚場 韓冰、許淑華尬林智堅

2019-01-25 13:03

貨出去、錢進來 后里花卉裝櫃銷香港 花農：終於好年冬

2019-01-25 10:13

政治人物賣萌裝可愛 蔡正元：低俗弱智的社會

2019-01-25 12:12

馬王破冰碰面 聊的仍是韓國瑜

2019-01-25 12:24

【即時短評】徐文志投「敵營」 嘉義市的2020很錯亂？

2019-01-25 12:11

掌摑事件後 鄭麗君：政治工作者尤不該鼓勵暴力

2019-01-25 09:43

影╱韓國瑜就職滿月 李佳芬打分數「100分加N」

2019-01-25 12:37

國安沒灰色地帶 政院3月公布中國大陸產品清單

2019-01-25 01:08

不考慮請辭 謝長廷：因激將、羞辱悽慘下台很奇怪

2019-01-25 21:22

檢察長人事搬風 六都3新面孔出爐

2019-01-25 10:45

薪資調高基層員警竟不買單 警政署喊冤儘速澄清

2019-01-25 12:00

禁購陸電信設備 張善政批政府外行籲協尋資安長

2019-01-25 10:11

【重磅快評】拉韓國瑜共築牆？川普腦子感染陳明通

2019-01-25 12:57

影／馬王破冰！王金平登門送新書 與馬英九暢聊45分

2019-01-25 16:05

會不會接受鄭惠中道歉？ 鄭麗君建議她去看這本書

2019-01-25 13:13

中正紀念堂拆不拆 文化部長鄭麗君這樣回應

2019-01-25 13:35

替黃偉哲就職滿月打分數 綠80分、無黨聯盟：不及格

2019-01-25 14:16

影／頭戴財神爺帽子受訪 韓國瑜：不要問太嚴肅

2019-01-25 17:20

重返地方無意角逐立委 謝國樑：對未來有些想法

2019-01-25 12:39

一個橡皮擦各自表述？ 蔡英文辦臉書票選

2019-01-25 13:11

韓國瑜不打就職滿月分數 但有議員給了200分

2019-01-25 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top