靠網路轉移焦點？ 泛藍智庫批蔡沒反省

2019-01-24 19:03 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



泛藍智庫盤點蔡政府年終表現，批蔡英文是靠當網紅轉移施政焦點。台灣競爭力論壇24日舉行記者會，直陳蔡政府去年在施政上的失敗，並批評蔡英文沒有悔改，反想靠當網紅轉移民眾焦點，論壇執行長謝明輝呼籲蔡正視內政錯誤，並在外交上承認九二共識與中共對話，台灣才有未來。

美侵害台灣主權

謝明輝在記者會一開始，就高調批評蔡政府於2018年的「豐功偉業」，如高雄5000大洞、張天欽事件、年金改革、非核家園跳票、卡管等，而去年九合一大選就已經證明蔡政府治國的失敗，但至今仍未見具體反省，外交政策上，蔡政府過度親美抗中，並拒絕九二共識，不斷錯過能與對岸和平協商的機會，把台灣推入險境。

謝明輝呼籲蔡政府在年後要有積極作為，內政上要減少意識形態治國，改善產業的五缺困境、蘇揆也要與國會各政黨和平相處等；對外要承認九二共識，恢復兩岸對話，更要拒絕美國干政。他表示國、民兩黨長期以來都對美國唯唯諾諾，甚至有大動作前還要去「報告」，可見美國對台灣主權侵害之深，台灣必須要向美國說不，自行尋找兩岸和平共處的方法。

謝明輝說，根據論壇長期追蹤，發現台灣有過半民眾認同自身是中國人，更有6成2民眾認為兩岸和平統一對台灣最為有利，遠超過支持獨立的3成，都證明兩岸統一是大勢所趨，他呼籲蔡英文必須要認知到這點。

蔡有防禦沒進攻？

與會的新時代智庫發起人蘇進強則指出，從前幾日中共軍艦繞行台灣海峽，美國卻因為政府關門而自顧不暇一事即可看出，美國不會是台灣的救世主；而習近平提出習五條後蔡英文馬上大動作聲明拒絕一國兩制也可看出，民進黨其實對台灣堅強的民主根基沒有信心，不然不會害怕與中共對話。

內政方面，蘇進強亦批評蔡英文在多項內政失敗上絲毫沒有悔改的舉動，反而是不斷搞網路直播，以接地氣之名，行轉移焦點之實，再再說明民進黨治國只有戰略而無戰術，而且這個戰略還是失敗的，呼籲蔡政府要痛定思痛，才有光明的未來。

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