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內政部修法 促非都市土地使用更符需求

2019-01-24 18:31聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

內政部於今部務會報通過「非都市土地使用管制規則」部分條文及第6條附表1修正草案，為解決原住民族地區住宅用地不足問題，並配合「發展適地林下經濟」及再生能源等政策，一併檢討放寬土地容許使用項目，有助國土合理永續利用，並務實解決問題，維持土地使用管制的秩序。

內政部表示，這次主要有3項修正重點。第一，為解決原住民族地區住宅用地不足問題，針對毗鄰已更正後為鄉村區之邊緣，且於本規則這次修正生效前，實際已作住宅使用之原住民保留地，得由鄉（鎮、市、區）公所擬具興辦事業計畫並經核准後，變更編定為建築用地，以利土地合法使用。

第二，因應行政院農業委員會推行「發展適地林下經濟」政策，容許林業用地得從事「林下經濟經營使用」，並由林務局訂定審查作業要點予以規範。第三，配合經濟部擴大再生能源發電設施之規畫，針對遊憩用地設置太陽光電發電設施，刪除現行「限於遊憩設施使用及點狀使用面積不得超過660平方公尺」之規定，但不得影響遊憩使用之性質及功能，以提升再生能源發電比率。

內政部指出，「非都市土地使用管制規則」部分條文及第6條附表1修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

內政部通過「非都市土地使用管制規則」部分條文及第6條附表1修正草案，促進非都市土...
內政部通過「非都市土地使用管制規則」部分條文及第6條附表1修正草案，促進非都市土地使用更符合需求。圖／聯合報系資料照
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