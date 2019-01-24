內政部修「警械使用條例」民警糾紛走國賠機制

2019-01-24 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



警察執法充滿危險，也容易面臨司法訴訟，打擊員警士氣。內政部今部務會報通過「警械使用條例」部分條文修正草案，修法重點包含過去員警和民眾的糾紛，回歸國家賠償機制，一方面省去冗長的訴訟過程，另方面也保障雙方，同時也讓第一線警察同仁能夠安心執法，治安更穩定。此修正草案將送行政院核定，審議通過後再送立院進行審議。

內政部表示，這次修法有3大重點，首先，警察執法不只充滿危險，也容易面臨司法訴訟，打擊警察士氣，對維護社會治安將造成不利影響。故這次修法明定，人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累。

警政署指出，過去，警察使用警械的賠補償標準，因時空環境限制，過去各縣市政府的公家陪補償標準，最高僅有兩百多萬，當民眾或員警遇到特別損失的時候，往往要進行冗長的訴訟過程，而修法在於民眾和員警雙方出現問題時，先進行國家賠償機制，走完後民眾若仍有疑慮，再進行民事訴訟，兼顧雙方問題。

其次，為釐清警察使用警械的妥適性及適法性，這次修法也增訂設置「警械使用調查小組」，主動或接受院檢機關委託，調查警察人員使用警械致人死亡或重傷的爭議案件，以協助釐清真相，保障當事人權益；此外，也明定警察為達成任務，於緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，以彈性靈活符合實需。

警政署說，警械使用調查小組是訪醫事鑑定小組、車禍鑑定小組的組成，鑑定小組需接受法院、檢察機關調查，小組成員預計有15至17人，將有彈道、心裡、醫學、法律、警政等專家，而多數都是警界以外的委員，用公正客觀的第三方，判別員警執法是否過當。

第三，考量現行「警察人員使用警械致人傷亡財產損失醫療費慰撫金補償金喪葬費支給標準」，對賠償範圍及額度均有限制，無法完全填補被害人所受的損害。為能充分保障人民權益，故這次也修法刪除定額賠償及補償被害人的制度，並擴大損失補償對象，以有效保障人民的權益。