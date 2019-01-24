外籍高級專業人才歸化我國申請簡化 90人受惠
為加強延攬外國專業人才留臺服務，內政部今部務會報通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第3條修正案草案，明定持梅花卡的高級專業人才申請歸化採簡便程序，不必再檢附中央目的事業主管機關推薦理由書，改由內政部主動向各主管機關函詢，經同意推薦者，免提審查會審查。目前持有梅花卡的90名外國高級專業人才，將可立即受惠。
內政部表示，由於申請梅花卡的外國高級專業人才，都是經過移民署徵詢中央目的事業主管機關意見，並召開審查會通過。而高級專業人才申請歸化國籍，與申請梅花卡的專業類別認定及審查機制相似。因此，自去(107)年10月1日起，內政部對於已經持有梅花卡，想進一步歸化我國國籍的外籍人士，放寬不必檢具相關證明文件向中央目的事業主管機關申請推薦理由書，亦無須提「歸化國籍之高級專業人才審查會」審查，這次修正將這項簡政便民措施予以明定。
內政部指出，「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第3條修正案草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。這項簡化作業可使持梅花卡的外國專業人才，申請歸化免於不同機關間奔波往返，且可縮短申請歸化時程4至5個月，使他們能早日加入台灣這個大家庭，共同為更美好的未來努力。
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