漫畫基地開幕 鄭麗君：願當畫家後盾

2019-01-24 18:58 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



「小時候都是跟想開漫畫店的姐姐借漫畫來看，沒想到今天是我主持漫畫基地開幕！」文化部長鄭麗君24日在主持台灣漫畫基地開幕時打趣道。她並表示，漫畫基地不只是展覽，也會提供漫畫家創作空間及相關輔導，未來亦會透過與其他平台整合，成為創作者們的後盾。

在打扮成漫畫人物的主持人帶領下，鄭麗君上台先與用互動技術重現的經典漫畫人物諸葛四郎進行簡短互動，並致詞表示，今日可說是三喜臨門，先是漫畫基地開幕，再來是與會的漫畫家蕭青陽與樂團合作的作品入圍葛萊美獎，第三則是法國安古蘭漫畫節有三位台灣作家入圍。她打趣道，小時都跟一直想開漫畫店的姐姐借漫畫來看，沒想到今天反是她主持漫畫基地開幕。

她表示，漫畫基地絕不只是個單純的展覽館而已，也提供漫畫家們可以進駐的空間及創作器材，更提供創作者們法律諮詢服務，以及台漫專屬的媒合會。未來文化部也將在空總設立漫畫IP實驗室，進行ACG內容產製，亦會與華山文化產業聚落進行整合，提供支援與合作平台，作為漫畫創作者們最堅強的後盾。

早期以《阿三哥與大嬸婆》系列聞名的漫畫家劉興欽在致詞時流淚道，以前台灣政府對台灣漫畫不只不鼓勵，還嚴加審查，導致台灣創作者沒有生存空間，市場也變成了日本漫畫的天下，後來的產業界或政府部門要找漫畫家創作時也都不找本土作者，反花大錢去找國外作家，讓他十分感慨，如今他已屆高齡，但能看到政府終於重視這塊並建立起漫畫基地，此生也沒有遺憾了。

【更多精采內容，詳見 】