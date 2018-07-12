蔡清祥接法務部的兩大功課：執行死刑?續推保防法?

2018-07-12 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



行政院內閣改組，調查局長蔡清祥接任法務部長，王清峰、邱太三2位部長任內沒有執行死刑，在治安敗壞民怨沸騰之際，蔡清祥是檢察官出身、無黨無派，上任後是否擺脫民進黨不執行死刑的「緊箍咒」簽准死刑執行，考驗蔡清祥主政行政中立或者偏向執政黨黨意。

蔡清祥在行政院宣布改組後短暫受訪，他表示，會遵循邱太三部長的施政，至於是否執行死刑的問題，等上任後研究後再說；蔡強調，施政是延續的，既然身為閣員，就會貫徹行政院的既定政策。

蔡清祥曾任基隆、桃園、士林地檢署檢察長，也擔任過法務部檢察司長、常務次長，本周一傳出蔡即將接任法務部長時，由於檢察官年度調動在即，士林地檢署傳出有人歡呼不已，還有人說「士林幫要出頭了！」

由調查局長「直升」法務部長，蔡清祥並非首例，廖正豪的仕途亦復如此，不過，蔡清祥與廖正豪不同的是，蔡有檢察官身分，是司法官學院20期結業，在歷經調查局2年磨練後「檢調一把抓」，這也是總統蔡英文屬意他接掌法務部的重要原因之一。

蔡清祥在調查局長任內，推動保防工作法的法制工作，但法條內容被批評為「白色恐怖」復辟、人權倒退，被行政院打回票，至今法案躺在法務部，蔡獲拔擢接任法務部後，除代表他仍被層峰信任有加，蔡就任法務部後是否繼續推動立法，則是他的第二項挑戰。