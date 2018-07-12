決戰台中／從柴柴到接地氣 林佳龍4年大變身

2018-07-12 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



林佳龍曾形容四年前的自己，「整個人”柴柴”（台語，即僵硬、不自然）」，很多人也曾感覺，剛當上市長的他，與人的互動「很巜－𠃋」。但這段百里侯的歷練，讓他柔軟腰身，四年前被稱「平易不近人、和靄不可親」，到如今已是逢人會打招呼，偶爾還撂幾句冷笑話或搞笑的「接地氣」市長。

林佳龍雖曾在中央擔任政務官（行政院新聞局發言人）經歷，也選上立法委員，但當時的他即便滿腹經綸、對治理台中市有一肚子的理想抱負，卻少了待人處事的圓融。

最出名就是他以前「記不住人」，即便見過多次的支持者也喊不出名字；四年前競選也曾在一場鄉下政見會，進場就急著登台，大講政見卅分鄉鐘，卻忘了再花三分鐘與鄉親握手寒喧，讓等了許久的支持者傻眼；在立法院即便法案、質詢優秀，卻是少與同僚、媒體互動的孤鳥。