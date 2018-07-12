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決戰台中／從柴柴到接地氣 林佳龍4年大變身

2018-07-12 11:22聯合報 記者張明慧╱即時報導

林佳龍曾形容四年前的自己，「整個人”柴柴”（台語，即僵硬、不自然）」，很多人也曾感覺，剛當上市長的他，與人的互動「很巜－𠃋」。但這段百里侯的歷練，讓他柔軟腰身，四年前被稱「平易不近人、和靄不可親」，到如今已是逢人會打招呼，偶爾還撂幾句冷笑話或搞笑的「接地氣」市長。

林佳龍雖曾在中央擔任政務官（行政院新聞局發言人）經歷，也選上立法委員，但當時的他即便滿腹經綸、對治理台中市有一肚子的理想抱負，卻少了待人處事的圓融。

最出名就是他以前「記不住人」，即便見過多次的支持者也喊不出名字；四年前競選也曾在一場鄉下政見會，進場就急著登台，大講政見卅分鄉鐘，卻忘了再花三分鐘與鄉親握手寒喧，讓等了許久的支持者傻眼；在立法院即便法案、質詢優秀，卻是少與同僚、媒體互動的孤鳥。

四年百里侯歷練讓他磨平稜角，當市長面對各行各業與不同階層的人，如今他更懂身為「父母官」該有的柔軟身段，會主動打招呼、擁抱群眾，偶爾還會撂幾句龍氏獨門的冷笑話，在臉書大玩自拍、搞笑表情，也試著與地方派系、對手折衝退讓。連他夫人廖婉如都說，現在的林佳龍，多了一份「人味」，這樣的親和力，也讓他在年底市長選戰中加分不少。

林佳龍四年市長大變身，懂得柔軟身段，偶爾還會自拍搞笑，不再那麼巜－𠃋。圖／台中市...
林佳龍四年市長大變身，懂得柔軟身段，偶爾還會自拍搞笑，不再那麼巜－𠃋。圖／台中市府提供
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林佳龍（右二）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提...
林佳龍（右二）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提供
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林佳龍（左）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提供
林佳龍（左）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提供
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林佳龍（右）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提供
林佳龍（右）當了四年市長大變身，懂得柔軟身段，與支持者親密互動。圖／台中市府提供
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林佳龍立法院自拍九合一選舉2018台中市選舉

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