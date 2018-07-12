決戰台中／林佳龍：她很好命啊 盧秀燕：他離人民很遠

2018-07-12 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長林佳龍受訪說，他曾希望這次選舉是「高手過招」，但有點失望了！他形容對手國民黨市長參選人盧秀燕「很好命啊！」大家都說看不到人，接觸民意才能問政啊！來來回回講的空汙、花博與老人健保補助，這些議題講到最後才發現林佳龍有在做事，都被破掉了！他神情篤定說 Game is over，「我不會輸啦（台語）」

盧秀燕回嗆，林佳龍果然是「離人民很遠的市長」，林佳龍不但沒「破掉」這些市民關心的議題，反而身陷深淵，林心知肚明。 高手過招？盧說，我只有個「眼高手低的對手」「只會畫圖，不會做事的市長！」另盧表示她已跑了近300場座談會。

林佳龍指盧要求恢復補助老人健保對老人真的好嗎?市府把敬老愛心卡每月1000元擴大功能，不但公車，還有計程車及看病掛號，這有社會投資，有病看病沒病強身，補助健保費有帶來產值嗎？「Game is over我們不會輸」