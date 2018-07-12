外交部：延長試辦泰汶菲國民來台14天免簽證

2018-07-12 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部今天宣布，基於推動「新南向政策」目標國家的人民來台觀光、洽商及增進民間交流已見具體成效，並參考優質旅客來台觀光及商旅平均停留天數，我國政府決定延長續試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年，且同意停留天數為14天，試辦期限從今年8月1日至明年7月31日，屆時將再視成效決定是否延長辦理。

外交部表示，為了落實「新南向政策」，外交部遵照行政院政策指示，今年6月11日召開跨部會會議，邀集主責國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等事務的主管機關會商達成共識，並報奉行政院核定，從今年8月1日至明年7月31日，繼續試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施。

外交部表示，申請人須具備的條件包括，所持護照效期須在6個月以上、持有回程機或船票或至下一個目的地的機或船票及有效簽證、旅館訂房紀錄或在台停留期間住宿地址、連絡人資訊及適當財力證明、經中華民國入出國機場或港口查驗單位查無不良紀錄。

外交部表示，根據交通部觀光局統計，「新南向政策」目標國家來台旅客在去年超過220萬人次，比前年的約179萬人次增加27.65%，成長幅度可觀，證明此項免簽措施已發揮預期成效。