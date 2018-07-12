外交部感謝英國反對中國施壓企業 呼籲拒中霸凌

2018-07-12 10:48 中央社 台北12日電



中國施壓多家國際航空公司更改台灣名稱，英國政府表示，英國企業不應為政治壓力所迫做出改變，英國已向中國表達關切。外交部表達感謝，也呼籲理念相近國家堅拒中國霸凌行為。

外交部發言人李憲章表示，非常感謝英國政府明確表達友台立場。同時，外交部籲請所有理念相近國家也能挺身而出，堅拒中國霸凌作為，展現國際社會堅守普世價值的決心與信念。

李憲章說，中國近月來不斷施壓跨國企業及航空公司，要求在其網站矮化台灣地位。對於中國無理及霸道的做法，「政府絕不接受」，外交部也將持續與相關駐處積極洽請理念相近國家支持台灣，共同捍衛民主、自由及法治等普世價值。

駐英代表處發布新聞稿表示，中國今年4月以致函方式施壓包括英國航空公司（BA）在內等44家國際航空公司，要求網站不得將台灣列為國家。英國保守黨籍、台英國會小組副主席詹金斯（Andrea Jenkyns）及1922委員會外交事務主席布萊克曼（Bob Blackman）等2名下議員2日就此書面質詢英國外交部有關政府立場。

英國外交部由英國外交部副部長費爾德（MarkField）書面答覆。費爾德強調，私人（航空）公司或組織應具有自行決定如何稱呼旅遊目的地的自由，英國公司不應為政治壓力所迫做出改變。他更表示，外交部官員已就此事向中國政府表達關切。

費爾德同時指出，英國政府長期以來的對台政策並未改變，英國政府向來以「台灣」稱呼台灣，如有列表則將台灣列於country/territory（國家/領土）或world locations（世界位置）之下。