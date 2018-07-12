曾痛批綠營715全代會開民主倒車 阿扁還想參加？

2018-07-12 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨本月15日將召開第18屆全國黨代表大會，前總統陳水扁接到開會文函和中執評委投票通知單，他會參加這次大會嗎？今天阿扁臉書「新勇哥物語」的「勇哥」和「勇弟」討論此事，傾向「鼓勵」扁參加，「勇哥」還替扁嗆聲：「最壞的可能是，阿扁就在蔡總統兼主席

面前被抓回去，這樣代誌才會大條」。

不過，因為民進黨內已先將此次全代會應選出的中執委30人，中評委11人協調到同額，6月19日的「新勇哥物語141」中，「勇哥」即痛批民進黨大開民主倒車、「民進黨32年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌」、「對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡。」

141新勇哥物語中勇哥還分析，7月15日全代會要選出的中執評委，任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉，事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做，這次可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備，2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任。

今天「勇哥」也提到中執評委選舉同額競選之事，並說陳水扁那一票已經不重要了。

陳水扁今天臉書的「新勇哥物語〕-164—如果阿扁參加7月15日全國黨代表大會而被抓回去？！」內容如下：

「勇弟：阿扁有收到民進黨中央黨部7月5日通知7月15日開會的公函及中執評委投票通知單嗎？

勇哥：有的。阿扁是民進黨終身黨員，曾任民進黨黨主席，所以也是第十八屆當然全國黨代表。出席證編號22號。

勇弟：阿扁會出席黨代表大會嗎？

勇哥：身為黨員與全國黨代表，有參與黨代表大會的義務與權利。阿扁自從2008年5月21日參加蔡英文主席就職典禮並應邀致詞後，只出席一次全國黨代表大會，迄今已有10年沒有機會再參加了。阿扁非常期待可以再參加全國黨代表大會！

勇弟：2016年1月16日總統與立委選舉，阿扁不也收到投票通知單嗎？起初中監說阿扁可以出席投票，因為那不是「政治活動」，而是「全民運動」，後來法務部長羅瑩雪以選舉投票是「政治活動」為由，硬是給擋了下來，阿扁的選舉公民權就這樣被剝奪了！出席全國黨代表大會並投票選舉中執評委，是否也會被認定為「政治活動」而被禁止參加？還是「馬規蔡不隨」？

勇哥：媒體報導有關中執評委選舉是同額競選，阿扁那一票已經不重要了！至於表訂大會從14:10～15:00，不過50分鐘可以討論發言，也輪不到阿扁講話，這樣還有出席的必要嗎？

勇弟：我建議阿扁7月15日親自與會，看邱部長會不會抓人！？

勇哥：邱部長不是要下台了嗎？

勇弟：好像要轉任總統府副秘書長，但是否繼續執行所謂「二不」、「四不」、「五不」到「六不」就不得而知了？