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三中案被起訴 蔡正元將撰寫「囚徒日記」

2018-07-11 17:39聯合報 記者王寓中╱即時報導

前立委蔡正元。聯合報系資料照
前立委蔡正元。聯合報系資料照
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北檢偵辦國民黨「三中案」起訴前總統馬英九，國民黨前政策會執行長蔡正元也因涉侵占、背信等罪遭起訴，曾遭檢方羈押禁見4個月的蔡正元今天正式宣布，他將撰寫「囚徒日記」，鉅細靡遺對外公布被羈押及偵詢期間的所有經過。

蔡正元今天在臉書貼文表示，他著作一百萬字的「台灣島史記」繁體字版，即將在香港發行，同時也將出版英文版，全球發行。

他表示，蔡英文政府起訴他後，下周起他將專心撰寫「囚徒日記」，詳述去年7月至11月，被羈押禁見在一個長340公分、寬170公分的囚室的點點滴滴！

蔡正元國民黨香港

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