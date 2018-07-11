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連戰明訪陸 新黨主席郁慕明無盟主席林炳坤隨團

2018-07-11 17:33聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨前主席連戰。 圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席連戰。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨前主席連戰將於明日率團前往北京訪問。連戰辦公室傍晚正式發布新聞稿，新聞稿指出，連戰此行是應大陸有關方面邀請，預訂與中共中央總書記習近平、政協主席汪洋等高層人士會見對話。

連戰一行訪問團員有五十多位，連戰辦公室今天公布的團員名單有前副主席林豐正、蔣孝嚴、新黨主席郁慕明、無黨聯盟主席林炳坤、立委江啟臣、前教育部長吳清基、新北市議長蔣根煌、台玻總裁林伯豐、淨耀法師、明光法師、中常委蕭景田、林文瑞、前職棒球員郭泰源、黃平洋及楊鑫坤等。

連辦今天公布的連戰公開行程，連戰一行將在明天中午飛抵北京，晚上與中共國台辦主任劉結一餐敘。此行最受注目的「連習會」十三日上午十點將在北京登場，連戰下午出席在釣魚台賓館舉行的座談會並發表講話，晚上與汪洋餐敘；十四中午與北京書記餐敘，下午飛瀋陽

連戰十五日將在顯陽園憑弔外祖父母，十六日及十七日參訪吉林；十八日飛杭州，十九日上午參加連橫紀念館成立十週年系列活動，下午出席台灣通史研討會，預計二十日結束參觀活動後在晚上返台。

連辦指出， 連戰2005年的「和平之旅」，曾經達成國共兩黨正式和解，發佈兩岸和平發展五項願景，提供給台灣民眾在兩岸對立衝突之外，選擇和解合作的機會，化解了當時一觸即發的台海危險局勢，其後開創了前所未有的兩岸關係和平發展局面。

連辦表示當前，兩岸關係再度陷入不確定不穩定甚至緊張狀態，連戰期盼五項願景精神能夠獲得延續及重振，以維護兩岸和平、共同發展，保障台灣民眾的安全、尊嚴與福祉。

連戰在北京還將出席由兩岸和平發展基金會和海峽兩岸關係研究中心合辦、兩岸各界人士百餘人參加的座談會，並發表講話。

連戰北京法師

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