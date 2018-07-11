林政則參加謝文進記者會 部分深藍黨員要求開除林黨籍

2018-07-11 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



國民黨前副主席林政則、民進黨新竹市議員鄭正宗今天參加無黨籍議長謝文進參選市長記者會，部分深藍人士要求國民黨市長參選人許明財，要向中央反映「開除林政則黨籍」。民進黨新竹市黨部則對黨內大老鄭正宗「冷處理」。

無黨籍議員羅文熾說，鄭正宗與謝文進是多年老友，鄭正宗賣著老命進場，國民黨議員鍾淑英、段孝芳、張祖琰等人看到這一幕，深受感動，眼淚盈眶，在場的其他議員也為之動容，感受鄭正宗真是有情有義的人。尤其，鄭正宗還穿著民進黨議員的背心，公開為謝文進喊加油。

民進黨新竹市黨部對謝文進宣布參選市長一事，只發表兩點聲明：一、參選公職是國民的權利。二、本黨已提名林智堅市長角逐連任，全黨團結一致，全力支持政績卓著的五星市長林智堅連任成功。

相對民進黨冷處理，深藍的國民黨員對林政則的站台「受不了」，許明財服務處執行長黃耀仁說，不便具名的黃復興黨部黨員打電話到服務處要求向中央反映「開除林政則」，批林政則從未踏進許明財競選總部一步，卻在黨最危難的一刻，拉抬謝文進的氣勢。

對於14名國民黨籍議員中的12人、多數黨籍里長與幾近全數到齊的眷村里長都參加謝文進的記者會，黃耀仁表示：「層次不一樣，林政則當過副主席，而議員與議長是議會同仁，禮貎性前往祝賀說的過去，但林政則是用什麼身分去？」