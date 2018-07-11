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施俊吉：胡勝正貢獻無人可及 值得效法

2018-07-11 16:17中央社 台北11日電

行政院副院長施俊吉。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
行政院副院長施俊吉。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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中華經濟研究院董事長胡勝正10日傍晚病逝，曾與胡勝正共事的行政院副院長施俊吉今天表示，胡勝正是台灣經濟學界泰斗，在經濟方面的貢獻無人可及，值得後輩學習與效法。

在學術界具有相當名望的胡勝正，2001年在政府力邀下，出任行政院政務委員，成為首位出任閣員的中央研究院院士。2004年出任經濟建設委員會（國家發展委員會前身）主委、2007年任金融監督管理委員會主委。

施俊吉告訴中央社記者，胡勝正是台灣經濟學界泰斗，總體經濟學方面的專家，對國家經濟政策有很多貢獻，幫助台灣度過多次經濟危機，協助金融穩定、重建金融體系。

施俊吉回憶，他2006年擔任金管會主委，2007年卸任由胡勝正接任。這段期間內發生中華銀行擠兌案，他任內接管了3家出問題的銀行，後續的幾家問題銀行都是由胡勝正繼續接管，並展開後續的金融重建工作。此外，胡勝正2001年起擔任行政院政務委員，發生SARS危機的時候，就是由胡勝正主持國家重要的經濟穩定跟復甦工作。

施俊吉說，胡勝正比他年長將近15歲，他是胡的後輩，過去在中央研究院擔任研究員時，雖然與胡勝正在不同研究所，但胡勝正許多經濟理念、做人處事的方法，都是他努力學習的目標。

施俊吉表示，在金融方面，前中央銀行總裁彭淮南貢獻良多，而在經濟方面，胡勝正的貢獻無人可及；這兩位都是值得後輩學習與效法。

談到胡勝正的身體狀況，施俊吉說，胡勝正可能因為幾年前一場重感冒演變成肺炎，身體狀況開始變得虛弱，但仍會隨身攜帶呼吸器等簡便的醫療器材參加大小會議，有時候發言也很有中氣。

他表示，約2、3個月前有一些總統蔡英文召開的經濟顧問會議，胡勝正都有到場，只是看起來很瘦，蔡總統也很關心胡的醫療狀況，深入了解胡勝正在吃什麼藥、請一些醫生專家會診等。

施俊吉說，他最近約一個多月沒有看到胡勝正，聽到胡勝正過世，他感到驚訝與不捨，這是台灣經濟學界的損失，「對他（胡勝正）無限的懷念」。

胡勝正施俊吉院士

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