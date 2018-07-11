蔡英文智囊胡勝正辭世 管中閔震驚感傷

2018-07-11 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中經院董座、蔡英文智囊胡勝正辭世，管中閔在臉書表示哀悼。他說驚聞胡勝正院士辭世的消息，至為感傷，胡勝正溫文爾雅，一直關懷也樂於提攜後進，他雖知道胡近年身體不好，但真沒料到胡會遽然撒手人寰。

管中閔說，他回台後原在台大經濟系服務，就是應胡勝正之邀轉任中研院經濟研究所（胡時為所長）。他說，那時胡勝正剛爭取到國科會的社會科學研究中心設立於經濟所，囑管中閔主持並規畫該中心的業務，那也是管中閔回台後第一次參與學術行政工作。

管中閔表示，後來沒多久行政院改組，胡勝正受張俊雄院長之邀入閣任政務委員，於是所長出缺。經過半年遴選程序，管中閔成為接任胡勝正的下一任所長。他說，當年因胡邀離開台大，轉任中研院，是他在台學術生涯的一大轉折；這麼多年，胡勝正不論在朝或在野，都一直和所內同仁們保持密切聯繫，也支持大家舉辦的活動。管中閔於 2009 年轉回台大，在研究中心勞煩胡勝正來擔任諮詢委員，他也樂於幫忙，令管中閔很感念。

管中閔最後表示，去年中研院經濟所慶祝 55 週年，胡勝正抱病參加，並與幾位卸任和現任所長留影。如今斯人已去，他們這些後輩只能懷抱哀思，祝願胡勝正離苦得樂，一路好走。

管中閔臉書

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