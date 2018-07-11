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【重磅快評】藉瑪莉亞搞造神 小心工程一日破滅

2018-07-11 16:09聯合報 主筆室

新北市今天放颱風假，基隆市長林右昌指他們猜大概是因為朱立倫在國外怕被罵。記者游明...
新北市今天放颱風假，基隆市長林右昌指他們猜大概是因為朱立倫在國外怕被罵。記者游明煌／攝影
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看似兇悍的瑪莉亞颱風，溫柔地輕拂過台灣，也帶來解渴的滋潤雨水，難怪有農民稱瑪莉亞是個好女人；不過，政治人物卻想藉她假大搞造神，恣意貶損對手，無視北北基忙亂通勤上班族的痛苦哀嚎，要成為神，他們欠的何止是一個道歉而已。 

一個颱風假引爆北北基颱風假不同調的爭議，沒放颱風假的基隆市長林右昌一早起來，看到基隆無風無雨，好不歡喜煞有介事上臉書「爆料」，除了強調他不放假的決策正確，更指新北市決定放颱風假是因為他們「猜大概是新北市長朱立倫在國外怕被罵」，他還大談政治人物的「格」，強調要有所擔當，應該為所當為，不要去算計政治。

須臾之間，林右昌彷彿昔日的賴神上身，預測神準，談到政治人物的「格」，林市長更有超越賴神之勢。

不料，話才說沒多久，林市長馬上就被藍營的徐巧芯打臉了，挖出他前年九月莫蘭蒂颱風來襲時去歐洲考察，去年七月還選在尼莎颱風襲台前率團出國參加童軍營，結果基隆發生土石坍塌才匆匆趕回，真要比出國，林右昌才是第一名；顯然地，林右昌「造神」工程也只有一日的壽命了，更糗的是，今天的桃園市及新竹市也放了颱風假，桃園、新竹也是無風無雨，難道這兩位市長的格也不如林右昌？  

台北市長柯文哲也好不到那裡去，昨天的下午「四點之亂」後，他一再延後宣布是否放颱風假的時間，最後把老本都押注在「正常上班上課」，今天瑪莉亞也很配合，台北市無風無雨，柯市長露出笑容，大談科學、專業，享受「神預測」的美讚，還不忘消遣新北市，說他感覺新北20%的區域「綁架」北北基80%的地區。 

其實，柯文哲若真的篤信科學專業，今早就不會在看到無風無雨的天氣後直笑說「天佑台灣」，但柯說天佑台灣之餘，卻沒有想到今天一早趕著通勤上班卻遭逢「台鐵之亂」的通勤族，如果柯對昨天的四點之亂有「上了一課」的心得，對今天慘遭「台鐵之亂」的民眾卻絲毫無感，這種神，不要也罷；政治人物永遠搞不懂，人民其實不愛政治人物變神，預測颱風再準不如去深切了解庶民百姓的生活，也許只要多一份同理心，那就夠了。  

颱風假林右昌

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