雙北颱風假不同調 姚文智：別陷入誰神或不神的討論

2018-07-11 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



民進黨台北市長參選人姚文智今天出席新文化研習營演講。記者張世杰／台北報導 分享 facebook

颱風瑪莉亞襲台，北北基颱風假不同調，民進黨台北市長姚文智表示，大家應該謝天謝地，這次颱風沒有對台灣造成重大災情，這是天佑台灣，他隨即話鋒一轉，「如果大家陷於颱風假放的精準不精準，那就是神不神」，反倒忽視颱風假帶給社會意義。

姚文智表示，颱風假有3個層次，第一是縣市合作是否貫徹，例如住新北、在新北工作、或途經新北，造成每個機關開會或接送小孩不便，這些超出氣象局專業範圍，也就是氣象專業之外，有很多政治面要協調處理，這部分未來能否做更好？

姚文智指出，第二是台灣屬於多災環境，每次颱風應思考台灣如何防災，也是防災教育的好時機；第三是防災準備，能否帶給每一位市民有安全感跟溫暖，這也是颱風決策的重要指標。

姚文智表示，這次颱風一方面謝天謝地，感謝老天保佑台灣，但每個颱風假應該思考3點，就是縣市能否協調、防災教育跟準備、帶給人民便利跟幸福，這都要考慮。

媒體詢問姚，若他跟前行政院長蘇貞昌擔任雙北市長，出現颱風假雙北不同調怎處理？姚文智回應，台北、新北很多事情步調當然要一致，尤其交通、生活緊密聯在一起，通通要密切合作，他跟蘇院長相信可以百分百合作。