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傳內湖新館現泥流 AIT：建物未受破壞

2018-07-11 12:51中央社 台北11日電

瑪莉亞颱風造成部分災情，傳出美國在台協會（AIT）內湖新館因此出現泥流。對此，AIT今天表示，影響相對小，建築並未受到破壞。

東森新聞報導，瑪莉亞颱風為北台灣帶來災情，有民眾目擊到AIT內湖新館因豪雨而出現小型泥流。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）說，AIT有注意到相關報導，施工團隊目前正在解決風雨造成的影響，這些影響相對較小，內湖新館的建築都沒有遭受破壞。

AIT內湖新館佔地6.5公頃，歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造。新館於6月12日舉行落成典禮，預計9月搬入。

瑪莉亞颱風美國在台協會颱風

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