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從下午4點之亂到火車誤點 謝立功：一連串錯誤的決策

2018-07-11 11:26聯合報 記者游明煌╱即時報導

謝立功上午到火車站批市府一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。林右昌則說，從今天...
謝立功上午到火車站批市府一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。林右昌則說，從今天無風雨的天氣，證明他決策是正確的。記者游明煌／攝影
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謝立功上午到火車站批市府一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。林右昌則說，從今天...
謝立功上午到火車站批市府一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。林右昌則說，從今天無風雨的天氣，證明他決策是正確的。記者游明煌／攝影
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針對北北基今天是否放颱風假不同調，基隆火車站上午火車多誤點，國民黨基隆市長參選人謝立功上午到火車站了解狀況，他說，從昨天的4點之亂，到今天上午的火車誤點，市府一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。市長林右昌表示，他很抱歉，讓民眾放假的期待落空，而且因為新北市不同調也一定會造成一些困擾，但從今天無風雨的天氣，證明他決策是正確的。

謝立功上午到基隆火車站，看到很多民眾搭不到車，他說，昨天上午才宣布下午停班停課，讓很多基隆人昨下午4點塞在台北轉運站超過2個小時，從這件事來看，基隆一定需要捷運。而今天上午，台鐵嚴重誤點甚至停開，真的沒辦法開也不要欺騙民眾，很多人抱著一絲希望來，結果還是嚴重誤點，一連串錯誤的決策，讓基隆市民非常痛心。

謝立功表示，北北基本來就是共同生活圈，當不同調的時候，造成的困擾比天災還嚴重，這叫做人禍，一個更便捷穩定的交通系統是基隆人需要的，捷運是多年來大家共同的期盼，從這件事看得出來，捷運絕對是最好的選擇。

他說，林右昌當時說要做捷運，現在卻變輕軌，一下子三軌、一下子四軌，一再追加預算，完工遙遙無期。台鐵說要停開，又被逼著開，仍開不了，這就是錯誤的決策，欺騙市民，他早上聽到搭客運、台鐵的通勤民眾，全都抱怨連連。

基隆市長林右昌表示，他可以很輕鬆地在昨晚9點就決定跟著新北市決定放假，但他認為國家社會的運作還是應該有一個原則跟一套規範，他身為地方政府首長這是他應有的責任跟承擔。

林右昌說，政治人物應該要有擔當及多方面思考，民眾的情緒可以理解，做一個行政首長，還是要有「格」，應該為所當為，不要去算計政治。他很抱歉，讓民眾放假的期待落空，而且因為新北市不同調也一定會造成一些困擾，但從今天無風雨的天氣，證明他決策是正確的。

台鐵局表示，目前西部幹線、東部幹線、南迴線對號列車、區間車都已恢復正常行駛。

林右昌謝立功瑪莉亞颱風颱風

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