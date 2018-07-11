謝文進宣布參選 民進黨新竹市黨部：全力支持林智堅

2018-07-11 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



前新竹市市長林政則（左）挺身為謝文進（中）站台。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

民主進步黨新竹市黨部對新竹市議會謝文進議長宣布參選2018年新竹市長一事，發表兩點聲明表示，一、參選公職是國民的權利。二、民進黨已提名現任市長林智堅角逐連任，全黨團結一致，全力支持政績卓著的五星市長林智堅連任成功。