親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
颱風放假不同調
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
內閣傳擴大改組
願景／世代共榮
政治
軍事
綜合

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

泰國洞穴奇蹟 救難英雄竟被下放...觸犯這3大天條

胡勝正辭世 蔡總統悲痛不捨國家重大損失

2018-07-11 11:17聯合報 記者周佑政╱即時報導

中華經濟研究院董事長、中央研究院院士胡勝正先生於昨天因病逝世，蔡總統在得知這項消息後，感到相當悲痛不捨，認為這是國家重大的損失，她也親自致電慰問院士夫人，希望院士夫人與家屬節哀珍重。

總統府今天發布新聞稿表示，胡勝正院士是國際知名經濟學家，九零年代返國服務，多年來歷任中央研究院經濟學研究所所長、行政院經濟建設委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員等要職，對臺灣總體經濟的發展貢獻卓著。

中研院院士胡勝正。圖／本報資料照
中研院院士胡勝正。圖／本報資料照
分享

胡勝正

相關新聞

颱風來了官不在 「睡菊」之諷甩不掉 老婆曾害柯P被轟爆

2018-07-11 09:00

陳明通參加華府研討會 將與美議員、國防部官員同場

2018-07-11 03:10

黨產條例違憲？ 監院能否聲請釋憲 見解大不同

2018-07-10 23:57

影／柯P「神」準？ 柯文哲：在台灣當神很危險

2018-07-11 09:38

白綠分手後 民進黨苦等柯P一晚…明天中常會照開！

2018-07-10 23:40

要非核又要穩定供電 賴清德：能源轉型從來不是容易的事

2018-07-10 18:43

影／是否受理監院黨產案聲釋？ 憲法法庭上意見交鋒

2018-07-10 18:09

受理黨產條例釋憲？羅秉成：會造成憲政秩序混亂

2018-07-10 17:23

連戰將訪中 獨派團體批聯共制台急先鋒

2018-07-10 16:42

監察院能否就不當黨產條例聲請釋憲 憲法法庭開庭

2018-07-10 15:56

強颱來襲 蔡英文與國安首長視訊盼將傷害降至最小

2018-07-10 13:51

強颱瑪麗亞襲台 蔣萬安為勞工請命促天災假入法

2018-07-10 11:37

颱風造成建設損失近274億 李昆澤：應引進風管思維

2018-07-10 11:31

駐史瓦帝尼大使身體好轉 狀況樂觀

2018-07-10 11:18

監察院能聲黨產條例釋憲？大法官「說明會」不穿法袍

2018-07-10 11:15

撒嬌文化與台灣認同 政治人物為何裝可愛？

2018-07-10 10:47

邱俊榮請辭 陳美伶：同仁性別平等要加把勁

2018-07-10 10:28

林濁水批蔡英文：政策猶豫不決 憲政走巧門卻不猶豫

2018-07-10 09:20

年改方向錯誤 孫大千指出十個嚴重後果

2018-07-10 08:18

不當黨產條例釋憲與否說明會 政院監院相互攻防

2018-07-10 18:46
看更多

熱門文章

不斷更新／瑪莉亞颱風來襲 11日停班停課看這裡

2018-07-10 19:45

不放颱風假 黃子哲：瑪莉亞恐成柯文哲「罵你呀」風暴

2018-07-11 02:49

役男臨入伍天兵一問：槍要自己帶還是部隊會發？

2018-07-10 16:50

煎熬的決策！林右昌還原北北基不同調的幕後

2018-07-11 10:07

基隆通勤族社群罵翻天 北北基不同調加周三上午沒火車

2018-07-11 00:01

鳳梨農「剉咧等」 鳳梨盛產國內還增量進口

2018-07-10 19:24

颱風假爭議／新北綁架北北基？ 柯P：這是我的感覺

2018-07-11 09:05

柯神誕生！台北市今無風有雨 柯P笑稱：天佑台灣

2018-07-11 09:10

自行宣佈11日停班課 朱立倫臉書被讚「最瀟灑的男人」

2018-07-10 21:31

股匯正常開市 金管會休颱風假

2018-07-10 22:25

雙北放假不同調上班否？蔣萬安提醒勞工注意這四件事

2018-07-11 05:49

北北基僅新北停班課 出勤若經新北可行使退避權

2018-07-10 22:42

今天上午仍要注意強陣風、雨勢

2018-07-11 05:04

鳳梨香蕉堆積如山是個案？陳吉仲：這是品質不好的

2018-07-10 13:51

新北人請不要逛街看電影 呂秋遠：台北人會忌妒你們

2018-07-11 07:47

風雨驟增 瑪莉亞暴風圈涵蓋中部以北

2018-07-11 00:01

新北今停班停課 北基上班上課

2018-07-10 23:59

瑪莉亞減為中颱 氣象局：上午11時可望解除陸警

2018-07-11 07:48

氣象局最新風雨預報出爐 明天北市風力比稍早預估小

2018-07-10 22:22

台北、基隆11日上班上課 民怨：台鐵停駛怎麼通勤

2018-07-10 23:39

影／抗議年金改革！高雄市1556退休教師提訴願

2018-07-10 17:12

快看！竹縣宣布明停班停課 這些區域道路管制勿入

2018-07-10 21:13

內閣改組 5部1會下周大搬風

2018-07-11 00:10

北北基颱風假不同調 新北民眾吼：絕對不投柯P

2018-07-11 10:24

和台北市不同調 這所大學11日停課

2018-07-10 23:33

謝文進：從4％出發 參選新竹市長記者會風雨無阻

2018-07-10 17:18

白綠分手後 民進黨苦等柯P一晚…明天中常會照開！

2018-07-10 23:40

王鴻薇：北市10日4點鐘之亂 11日有雙北之亂

2018-07-10 23:40

住山區到北市上班怎麼去 李茂生：用直升機！

2018-07-11 08:23

雙北放假不同調怨聲載道 居住、工作地停班也可不出勤

2018-07-10 22:48

服務業的宿命？颱風假請不要再去逛大街

2018-07-11 07:57

六點一到風雨變小 網友狂讚柯文哲神預測

2018-07-11 10:18

持續更新／瑪莉亞強颱來襲 11日交通資訊整理包告訴你

2018-07-11 07:28

影／「4點之亂」惹怨 柯文哲：下班不要集中一個點

2018-07-10 21:24

颱風來了官不在 「睡菊」之諷甩不掉 老婆曾害柯P被轟爆

2018-07-11 09:00

台南市長選情 阿扁認為多人選對黃偉哲有利

2018-07-10 13:32

北市捷運公車正常營運 基隆到新竹區間車6時陸續恢復行駛

2018-07-11 06:20

基隆至樹林火車今拚優先恢復 國光客運先支援

2018-07-11 01:05

台北上班上課、新北颱風假 雙北公車發車不同調

2018-07-11 08:30

放颱風假不同步？李四川：新北11日達停班停課標準

2018-07-10 21:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top