陳明通參加華府研討會 將與美議員、國防部官員同場

2018-07-11 03:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



陸委會主委陳明通將訪問美國華府，18日參加智庫「傳統基金會」舉辦的研討會，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福、聯邦眾議院外委會亞太小組主席游賀也將出席同場研討會。

「傳統基金會」（Heritage Foundation）10日公布「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會議程，陳明通將於18日上午發表主題演講；這是蔡英文政府上任之後，首次有陸委會主委訪問華府。

根據議程，該全天研討會有三場主題演講，上午、中午、下午各一場，講者分別為陳明通、游賀（Ted Yoho）、薛瑞福（Randall Schriver）；此外，台美學者將分組探討中國大陸內部情勢、美中台關係、兩岸關係等議題。

不過，陸委會10日發布的新聞稿，僅列舉出席的台美學者，並未提及有美國官員與議員出席。

陳明通預計16日至23日訪美，除了參加陸委會與美國傳統基金會共同舉辦的兩岸關係研討會，也規劃拜會美方官員以及相關智庫，就兩岸關係交換意見。

陸委會新聞稿寫道，本次出席的國內學者包括台灣民主基金會副執行長陳婉宜、盧業中、國防安全研究院執行長林正義、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範等人；美方出席學者包括傳統基金會資深副總裁霍姆斯（Kim Holmes）、亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）、威爾遜中心亞洲計劃主任鄧志強（Abraham Denmark）等人。