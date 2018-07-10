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白綠分手後 民進黨苦等柯P一晚…明天中常會照開！

2018-07-10 23:40聯合報 記者林河名╱即時報導

瑪莉亞颱風轉弱，台北市政府今晚10點宣布，依據中央氣象局最新天氣預報資料，明天（11日）正常上班及上課。

雖然「白綠」已經分手，民進黨中央黨部今天還是「苦等」台北市長柯文哲一晚，等到北市府宣布後，民進黨到了晚間10點多才貼出明天中常會如期開會的行程。

民進黨下周日（15日）就要召開全代會。明天全代會的討論事項，包括「提請通過向第18屆第1次全代會推薦第18屆仲裁委員名單」、「提請通過第18屆第1次全代會大會主軸及宣言草案」等案。

雖然這些議案必須在全代會之前先通過，但瑪莉亞颱風來襲，黨工已有心裡準備，如果明天停止上班上課，中常會就延至周四召開，也因此，中央黨部今晚遲遲沒有向媒體發出明天中常會的採訪通知。

原來，民進黨中央黨部也在等待柯文哲宣布最後決定。尤其，因為新北市已搶先宣布明天停止上班上課，不少民進黨人士還在臉書開出賭盤，台北市議員梁文傑也煞有介事地詢問：「明天放颱風假的合理賠率是多少呢？」他還自己解盤：「台北基隆未達標，傾向不放。但選舉到了，其實大家心中都想放，而且凌晨有世界盃…」

晚間10點一到，謎底揭曉。北市府宣布明天正常上班及上課。雖然有人怨嘆歸怨嘆，在媒體詢問下，民進黨中央黨部也在晚間10點多貼出明天中常會的行程通知。

儘管許多期待「颱風假」的台北市民聽聞結果一片哀嚎，不少人還咒罵「柯P為何不放假」，但也有網友理性貼文：「在我們都不知道明天天氣的時候，聽到正常上班上課，應該是個好消息吧？如果明天天氣證明市府判斷錯誤，那時才是另一回事。」

台北市長柯文哲主持瑪莉亞颱風工作會報。記者謝育炘／攝影
台北市長柯文哲主持瑪莉亞颱風工作會報。記者謝育炘／攝影
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民進黨瑪莉亞颱風中常會

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