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撒嬌文化與台灣認同 政治人物為何裝可愛？

2018-07-10 10:47聯合新聞網 鳴人堂

在美國，弱小者的形象以及裝可愛是不被青睞的；在台灣，政治人物裝可愛的形象卻是普遍...
在美國，弱小者的形象以及裝可愛是不被青睞的；在台灣，政治人物裝可愛的形象卻是普遍存在。 圖／取自柯文哲官方臉書
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