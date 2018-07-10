遭陳芳明質疑不適任 管碧玲感嘆：同志距離比星球遙遠

2018-07-10 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



教育部前部長吳茂昆請辭下台後，教育部長職務已懸缺超過一個月，傳出民進黨立委管碧玲可能出任教長，政大教授陳芳明認為，如果這個消息變成事實，正好凸顯蔡政府嚴重缺乏人才。對此，管碧玲今天在臉書發表超過千字長文感嘆，「學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」

管碧玲說，「教育部長的事要靠機緣，擦身而過也司空見慣」。但是陳芳明的指教，和其他對她政治立場鮮明的意見，她想說明一下事實。管碧玲列舉6項她所推動的重大教育政績表示，「我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想。」

管碧玲說，她在立法院兩屆蹲點教育文化委員會，除了對國家最高文化大典：文資法全面主導外，我身上，是有重大教育政績的人。她舉例，包括修正教育基本法，讓我國成為零體罰的國家；修國民教育法，讓國教開始至高中，全面建置專職專業的心理輔導體系；全國從幼教到高教，所有非編制內教師，長期被教育部排除適用勞基法，我變更解釋令，全面照顧保障他們。

此外，她也修正國民體育法，創造運動員專任教練職系；爭取為調酒專長創設職業證照制度；主導兩岸人民關係條例承認中國學歷修法，禁止承認醫事相關學歷，保護台灣的醫學教育與醫療品質。

「以上這些政績有涉政治立場嗎？」管碧玲說，除了軍訓教官退出校園和文言文比例1:1有政治立場，但是，做為民進黨，誰敢將這個成為被嫌棄的理由？要民進黨以敵對政黨的立場擇人，這不是政黨政治的原理。

管碧玲表示，這些教育政績，除了文言文比例，清一色是在立法院少數黨的時代完成的，沒有高度的政治能力，可以完成這些重要的教育理想嗎？

管碧玲說，她以高度的政治能力，完成重大的教育理想。「下一代免被體罰，我保護他們；下一代有專業的心理輔導老師，我陪伴他們；下一代有專業職系可以就業，我發展他們！」