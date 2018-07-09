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傳管碧玲接教長 朱學恆酸：她資格是什麼？也姓管嗎？

2018-07-09 22:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部前部長吳茂昆5月29日請辭後，教育部長已懸缺1個多月。今天傳出民進黨立委管碧玲可能接任教育部長，對此，宅神朱學恆於臉書轉貼新聞時表示，「她的資格是甚麼？也姓管嗎？」

對於外傳管碧玲可能接任新教長，朱學恆指出，拔了管中閔、塑膠吸管、大群館之後，現在要插管啦。

朱學恆表示，這個台灣價值很足喔，「已經充好充滿了」。但，她的資格是甚麼？也姓管嗎？

教育部長已懸缺1個多月，今天傳出民進黨立委管碧玲將接任教育部長。聯合報資料照
教育部長已懸缺1個多月，今天傳出民進黨立委管碧玲將接任教育部長。聯合報資料照
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教育部管碧玲吸管

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