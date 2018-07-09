監院委員會重新登記 新舊監委搶司獄召集人

2018-07-09 19:23 中央社 台北9日電



監察院明天召開院會，除將通過重新登記的常設委員會監委名單外，也將推選各委員會召集人。司法獄政委員會話題熱，十分搶手，由於新監委占多數，監委蔡崇義可望當選召集人。

監察院明天上午召開院會，將通過7個常設委員會監委名單，並選舉各委員會召集人。其中，監委陳師孟目標鎖定司法獄政委員會，並多次公開自己要調查哪些案子，格外引發注目，包括被要求迴避調查等爭議性話題，讓司法獄政委員會成為焦點。

不具名監委受訪時表示，這次司法獄政委員會確實相當熱門，但每個委員會人數上限14人，登記人數一度多達15人，原本要以抽籤決定，後為緩和氣氛，1名監委主動退出。

目前登記參加司法及獄政委員會，包括由總統蔡英文提名的監委田秋菫、趙永清、陳師孟、高涌誠、蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉、瓦歷斯貝林8人；以及原監委江明蒼、林雅鋒、王美玉、方萬富、仉桂美、劉德勳6人。

不具名監委表示，原本新舊監委雙方都有共識推選蔡崇義擔任召集人，但後來舊監委有意推選江明蒼擔任召集人。不過，目前若以選票來看，新監委共有8人，原任監委6人，仍以蔡崇義當選的機率高。

蔡崇義下午受訪時表示，是否會當選司法及獄政委員會召集人，還得視明天投票結果而定，他不是會作秀的人，也不會去拉票，就看最後結果。

擔任法官30餘年的蔡崇義說，如果他擔任召集人，「一切論理論理」。

由蔡總統提名的監委共11人，今年1月上任，任期兩年半；原監委則有18人，是由前總統馬英九任內提名。

根據監察院各委會組織法規定，「每一委員以任三委員會為限。每一委員會委員人數不得超過十四人」。監察院設有7個常設委員會，包括：內政及少數民族委員會、外交及僑政委員會、國防及情報委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會、交通及採購委員會、司法及獄政委員會。