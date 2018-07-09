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金管會硬塞高中生給銀行 曾銘宗：14年來沒發生過

2018-07-09 14:48聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

金管會為配合政府「青年領航就業計畫」，要求全體銀行破格錄取高中職畢業生，不僅要以正職錄用，不能限制門檻，又不能做常態性的工作，工作地點還必須在總行，起薪不得低於25K，引發銀行反彈。對此，金管會前主委、國民黨立委曾銘宗批評金管會擴權濫權，介入要求公股銀行以外的「民營銀行」配合硬塞員額，破壞公司治理及內稽內控制度，「這是金管會成立14年來沒有的事！」

曾銘宗表示，此計畫原本立意良善，先讓畢業高中生到業界就業一段時間後，再考慮是否回學校上課。去年本來計畫5000人，結果只執行477人，效率不彰，所以今年開始透過各部會去推動。而金管會員額是300人，範圍包括銀行及證券保險費。

曾銘宗強調，雖然這是好事，金管會作為一個金融監理主管機關，不可以這樣介入推動。應該由財政府九大公股銀行配合政策執行，而且執行單位是財政部，金管會只是金融監理機關。

曾銘宗說，當金管會介入要求「民營銀行」要配合，就變成金管會利用它監督的權力去擴權、濫權，明目張膽要求所有銀行及證券保險業來配合接受這些員額，「這是金管會成立14年來沒有的事。」

曾銘宗表示，過去金管會有要配合政策事情，都會交由財政部去處理。曾質疑，現在的金管會是不是搞不清楚自己的定位，才攬下這個業務？還是刻意配合行政院政策，竟然敢明目張膽承擔這些員額。

曾銘宗說，更諷刺的是，過去金管會強調這些銀行、證券保險業都必須注重公司治理及內稽內控制度，而公司要聘請員工也都有一套自己的制度，但現在金管會要求那四大條件，有符合他們公司治理的規定嗎？聘請員工應該是公司治理去決定的事情，結果金管會硬塞給人家還設定四大條件，不但違反公司治理，也違反各銀行的內稽內控制度，金管會是自打嘴巴嗎？

曾銘宗不客氣地說，「你這次塞人，那下次是不是要替執政黨募集資金啊？」金管會監理的是銀行和證券保險業，要配合政策是財政部的權責，金管會不應該介入。

金管會前主委、國民黨立委曾銘宗。 圖／聯合報系資料照片
金管會前主委、國民黨立委曾銘宗。 圖／聯合報系資料照片
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