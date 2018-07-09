「停止維生外的非必要消費」退休軍公教瘋傳新生活守則

2018-07-09 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年金改革7月1日上路後，退休軍公教人員的荷包縮水了，除了忙著提復審或訴願，大家也開始縮衣節食，大家流傳省錢教戰守則，分享七一後的省錢新生活，有人自己種菜，有人退掉電視MOD，「省多少是多少」。

不少社團分享「6月11起軍公教警消新生活運動守則」，包括「停止一切維持生命必須以外的非必要消費」、「到菜市場買菜，拿一斤，只買半斤；拿二斤，只買一斤」等，什麼物品滯銷價錢便宜就買那個食品。

另外，也有退休軍公教相互告知宣傳，如果要出門遊玩，「不要去綠營執政縣市」，「因為綠營執政縣市沒有要提年改釋憲，不會替軍公教警消說話。

中央警察大學退休教授葉毓蘭上周在臉書上表示，她看著收到的退休金處分書，「十年後剩下的金額，可能連推輪椅的外勞和進醫院看病都負擔不起」，她只能努力把身體健康照顧好，但新制對於許多已經退休的基層警消是殘忍、不人道的，有人退休不久就發現罹患重症，原本的四、五萬月退，加上子女教育補助，再找個工作尚可勉強過生活，「但現在退警的子女教育補助全刪，又不得兼任超過基本工資的工作，不是要逼人走上絕路嗎？」