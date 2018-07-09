「停止維生外的非必要消費」退休軍公教瘋傳新生活守則
年金改革7月1日上路後，退休軍公教人員的荷包縮水了，除了忙著提復審或訴願，大家也開始縮衣節食，大家流傳省錢教戰守則，分享七一後的省錢新生活，有人自己種菜，有人退掉電視MOD，「省多少是多少」。
不少社團分享「6月11起軍公教警消新生活運動守則」，包括「停止一切維持生命必須以外的非必要消費」、「到菜市場買菜，拿一斤，只買半斤；拿二斤，只買一斤」等，什麼物品滯銷價錢便宜就買那個食品。
另外，也有退休軍公教相互告知宣傳，如果要出門遊玩，「不要去綠營執政縣市」，「因為綠營執政縣市沒有要提年改釋憲，不會替軍公教警消說話。
中央警察大學退休教授葉毓蘭上周在臉書上表示，她看著收到的退休金處分書，「十年後剩下的金額，可能連推輪椅的外勞和進醫院看病都負擔不起」，她只能努力把身體健康照顧好，但新制對於許多已經退休的基層警消是殘忍、不人道的，有人退休不久就發現罹患重症，原本的四、五萬月退，加上子女教育補助，再找個工作尚可勉強過生活，「但現在退警的子女教育補助全刪，又不得兼任超過基本工資的工作，不是要逼人走上絕路嗎？」
不少退休公教人員這個月去銀行刷存摺，發現退休金少的幅度比預期還多，非常震驚，有人一下就少了3萬多元，因為目前家中就靠退休金過活，無法再聘請照顧長輩的外籍看護，也有人打電話到考試院陳情，原本退休金一個月5萬多，3萬支付配偶在安養院費用，剩下2萬多用在生活開銷，年改上路後退休金只剩3萬，未來扣除配偶的安養院費用，沒有餘裕支付生活開銷，不知道該怎麼辦。
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