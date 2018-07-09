年金被砍 退休公教人員要找打工重返職場

2018-07-09 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



退休軍公教人員年金縮水，為了維持生活，有還有工作能力的退休人員想「重返職場」，軍公教聯盟黨因應這股「求職潮」，日前成立了資訊平台，要幫退休軍公教警消媒合合法的打工或兼職機會，軍公教聯盟黨創黨黨主席李延禧透露，有陸續收到退休公教人員上傳的基本資料，大多是退休教師，也有機構和單位釋出兼職機會，以文書工作為主，甚至還有超商工讀機會。

軍公教聯盟黨日前貼出訊息，表示為了因應軍公教警消的退撫制度被「亂改」，許多退休人員未來生活無以為繼，因此成立專業人才及工作訊息交換中心，希望能幫助退休人員和眷屬找到合法的兼職、兼差、打工機會，或是換工及換宿訊息，能提供工作機會者也可以上傳職缺訊息，平台管理者會協助媒合。

李延禧表示，臉書和通訊軟體的工作資訊媒合社團成立後，的確有收到退休公教人員上傳基本履歷資訊想要找工作，退休教師和公務員都有，但大多是退休金被砍比較多的退休教師，黨部目前在整理相關訊息，準備媒合工作。