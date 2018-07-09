陳明文、洪耀福有信心 年底選舉民進黨翻轉台東

2018-07-09 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



民進黨今天上午10時起至11時在台東，針對年底選舉舉辦首場「團結為台東」記者會，介紹參選縣長的立委劉櫂豪等18位參選人並聯合造勢。民進黨中央黨部秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文均代表黨中央出席，為全體參選人打氣，以期年底選戰能締造「全壘打」佳績。洪耀福、陳明文兩人也對年底台東選情抱持樂觀。

這場記者會希望能讓初次參選的新人，增加曝光機會；團結為台東造勢記者會上，洪耀福、陳明文期許年底選舉能讓台東藍天變綠地，縣長參選人劉櫂豪發揮母雞帶小雞功能，帶著黨內所有被徵召與提名的參選人打贏選戰。

陳明文說：「年底選舉是民進黨在台東最接近執政的一次機會，但這次選舉，我們有信心一定會贏，一定能翻轉台東」。洪耀福表示，劉櫂豪長期經營台東，這棵台東原生的樹苗，已茁壯成大樹。

洪耀福說，「台東過去是民進黨的政治沙漠，但今天已改變，以前基隆、桃園、新竹市就跟台東一樣都是民進黨艱困的地方，但3年前改變了，林右昌、鄭文燦、林智堅這些年輕人用他們的熱情與理想，改變了一個城市，所以我相信劉櫂豪是下一個林右昌、鄭文燦、林智堅。」

今年底選舉，民主進步黨台東縣徵召及提名各級參選人數是歷年來最多，包括劉櫂豪、由現任議員轉戰台東市長的洪宗楷、尋求連任的卑南鄉長許文獻，以及其他縣議員、鄉鎮市民代表、村里長參選人共18人，其中有12人第一次參選的政壇新人。