辦得好政途大開！「坐監惜別會」當年最轟動的是他

很多人在入獄前會特別舉辦「坐監惜別會」。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

小學生有畢業典禮，政治人物也有另類的「畢業典禮」。

很多人在入獄前會特別舉辦「坐監惜別會」，有人悲壯、有人悲情，有人衝選票。

雲林縣前縣長張榮味說，男子漢已作好心理準備，就當進去度假，調養身子，要大家放心「我很快就回來」。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

張榮味悲壯告別 「進去休息」

雲林縣前縣長張榮味因焚化爐收賄案被判刑8年定讞，檢方已通知他7月10日入監。他昨天在虎尾中山堂舉行「惜別會」，上千支持者擠爆現場，加油聲不絕於耳。

張榮味昨天聲嘶力竭陳訴不公，背景音樂悲壯感傷，家人都哭紅了眼。張榮味說，他絕對沒做過任何違背雲林鄉親的事，相信正義站在他這一方，他會提非常上訴或救濟，「說不定縣長選完就會看到我」。

雲林縣前縣長張榮味抱著孩子，家人都哭紅了眼。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

他也表示，已做好心理準備，男子漢就要勇敢擔當，就當進去度假，「感謝民進黨讓我去休息」；通知他「進去」的時間是7月10日，正好是他生日，不知是故意還是巧合。

張榮味的女兒張嘉郡哽咽說，父親即將入獄，她感到心疼，希望鄉親給張榮味支持的力量，「爸爸放心，大家都會等你回來」。她還說，爸爸沒收一分錢，卻被判刑8年，這個判決是司法凌遲，每到選舉就出現，不只凌遲父親，更折磨每一位相信張榮味的人。

遇選舉就坎坷 張家催淚也催票

張榮味也為他的胞妹、國民黨雲林縣長參選人張麗善披戰袍，呼籲大家做張麗善後盾，「如果張麗善當選，就算被關，心情也會好」。張麗善哽咽說，「為什麼每次選舉都讓我們兄妹宿命坎坷？」

雲林縣前縣長張榮味為妹妹張麗善穿上選舉戰袍。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

家人催淚告白，不禁觸動了「雲林王」心中最軟的一塊。一向被視為鐵漢的張榮味再也忍不住落下男兒淚。

涉賄拒交保 蘇治芬微笑入監

與張榮味有多年競爭關係的民進黨籍雲林縣前縣長蘇治芬也曾因案羈押，她當年高舉雙手、微笑入監的那一幕，令人印象深刻；當時還曾絕食超過80小時被戒護就醫，最高法院最後判決蘇治芬無罪定讞，時任民進黨主席蔡英文在臉書留言，「最高法院終於把清白還給了蘇縣長」。

2008年，雲林縣長蘇治芬被指涉收受「璟美公司」500萬元賄款，法院原裁定600萬元交保，但蘇治芬為表清白拒絕交保，並高舉上銬雙手、臉露微笑。開聲押庭時，蘇一度步出法庭高舉戴著手銬的雙手、大喊「抗議」，令人記憶猶新。

雲林縣前縣長蘇治芬（後）自認清白拒絕保釋，法官更裁收押；她在步上囚車前，猶高舉上銬雙手。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

「我不會哭」邱毅理光頭服刑

入監總有種悲壯氛圍，張榮味忍不住落淚，前立委邱毅當年也是強忍淚水。

2007年，邱毅因2004年3月21日不滿總統大選結果，帶群眾衝撞高雄地院，被依首謀聚眾妨害公務罪判1年2個月，入監前他對支持者大喊：「我不會哭，我今天一定不哭。」但面對支持者訴求，邱毅仍數度哽咽動容。

入監前夕，邱毅與3個小孩同睡，隔天一大早，邱毅還親自送小孩上學，一再叮嚀要乖，隨後他請理髮師到家，自行理了一個大光頭後，才搭機前往高雄服刑。

邱毅被判入監服刑一年兩個月，他理了大光頭接受民眾送別，步行到地檢署報到，並揮手告別。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

邱毅現身國民黨在高雄地檢署旁舉辦的惜別會時說，他最擔憂的是泛藍士氣低迷，希望支持者把淚水化為力量，把2008贏回來；雖然包圍高雄地方法院讓他坐牢，但如果時光倒流，他還是會選擇同樣的舉動。

二次惜別會 扁從風光到黯淡

台灣政治史上最有名的「坐監惜別會」，當屬1986年「蓬萊島案三君子案」，當年「蓬萊島雜誌誹謗馮滬祥案」宣判，陳水扁、黃天福、李逸洋3人遭判刑8個月定讞。

陳水扁1986年因誹謗案被判入獄前，舉行坐監惜別會，當時陳水扁被視為人權律師，為捍衛言論自由而戰。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

黨外人士不服法院判決，舉辦全台「1人1元，輪椅行軍」坐監惜別會。6月9日，3人更以「提前入獄」方式，意氣風發背上光榮入獄的彩帶，抗議國民黨司法不公。雖然入獄，卻開啟3人未來的政途。

不過，2008年，陳水扁從總統卸任後因貪汙案服刑，他坦言「做了法律不許可的事」，連帶重挫民進黨聲勢。不同於當年坐監惜別會獲得民意支持，阿扁二次入獄雖高舉雙手抗議司法迫害，但多數的民進黨人士也無法認同扁的違法行為。

前總統陳水扁2008年被上銬，高舉雙手高喊司法迫害。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

2010年，扁子陳致中參選高雄市議員，地方為阿扁坐監惜別會，扁母陳李慎到場，聲淚俱下請求民眾幫助陳致中當選，悲情牌再次奏效，陳致中最後高票當選。

街頭狂飆 林正杰衝出黨外能量

1986年是黨外衝撞的年代，外號「街頭小霸王」的台北市黨外議員林正杰在議會質詢國民黨籍市議員胡益壽向市銀行違法超貸1億元，遭胡控告涉嫌誹謗並違反選罷法。當年9月3日，林正杰被判刑1年6個月。

「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

從9月3日到27日，林正杰舉辦十幾場「街頭狂飆」運動，抗議「司法已死」。9月27日，林正杰在黨外人士陪同下，自動到台北地方法院報到服刑，發表入獄聲明「天佑吾鄉、天佑吾民」。這一系列入監前的街頭狂飆，也為隔天9月28日民進黨的創黨醞釀政治動能。