特別挺台灣？美艦幾次刻意穿台海 其實是強勢宣示…

2018-07-09 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



1996年3月台海危機時，率領龐大戰鬥群航向台灣海峽弭平台海飛彈危機的美軍第七艦隊「獨立號」航空母艦。 圖／取材自美軍網站 分享 facebook

前天（7/7）晚間8時，國防部突然發布訊息：美國海軍DDG89與DDG65兩艘軍艦，由我國南部海域航經台灣海峽，判續向東北方航行。美方航行期間，國軍依規定對周邊海空域情資，維持全程掌握與應處。

隨著國防部宣布訊息，半小時之內，外交部與總統府也先後回應。外交部表示已獲悉相關訊息，並會配合其他國安單位，密切關注情勢發展。中華民國政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。政府也會善盡區域成員責任，共同維護和平與穩定。

總統府則表示，台灣身為國際社會負責任的一員，將持續努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。府方人士還特別提醒記者，這兩艘軍艦是「神盾驅逐艦」。

美艦走台海不稀奇 我主動揭露很稀奇

美國海軍太平洋艦隊則於台北時間8日上午證實，編號DDG89的「馬斯廷」號（USS Mustin）與DDG65「班福德」 （USS Benfold），確實通過台灣海峽北上。太平洋艦隊強調這是「例行性移動」（routine transit），也強調美國海軍艦艇往來於南海與東海之間，原本就經常走台灣海峽。

馬斯廷號與班福德號都屬於勃克級（Burke class）飛彈驅逐艦。勃克級是美軍現役唯一一種驅逐艦，總數高達65艘，是二次大戰以後美軍建造最多的作戰艦艇。勃克級和稍早的提康德洛加級（Ticonderoga class）巡洋艦一樣，裝有搭配相位陣列雷達的「神盾」（Aegis）戰鬥系統，具備強大的防空作戰能力。目前美軍所有的巡洋艦與驅逐艦，已經全面「神盾化」。

台灣海峽是國際水域，各國軍民船隻可以自由航行。目前外界得知，美國軍艦上一次通過台灣海峽是去年7月，中共遼寧號航空母艦結束在香港訪問後，經台灣海峽北返，12日凌晨進入台灣海峽。事後媒體披露，美軍派遣一艘勃克級驅逐艦，跟隨共軍北上。

然而以往對類似媒體報導，國防部都不願公開證實。這次我方則主動揭露訊息，並且是各部會一同高調證實，才是最特別的部分。

雷根號。 （路透） 分享 facebook

據了解，6月底美雷根號航艦與日本、印度在菲律賓海進行代號「馬拉巴爾」（Malabar）的聯合演習，當時美方就向我國政府非正式透露，雷根號戰鬥群北返日本時，可能派出一艘護航艦艇脫離主編隊，改走台灣海峽北上。

不過雷根號戰鬥群於2日通過台灣附近北上時，並未派遣艦艇「分道」台灣海峽。一直到7日，班福德號與馬斯廷號由南海進入台灣海峽。準備已久的國安團隊，立刻指示國防部於晚間發布消息，隨即總統府與外交部也都發表談話。

不過，馬斯廷號與班福德號，在向北通過台灣海峽後，8日並未如同外界預期般繼續航向日本，而是再度由台灣東方南下，最後向東南方遠離我方的監控範圍。美方聲明並未提及這部分，據傳我方對此也表示意外。

68年前美艦巡弋台海 兩岸分治成形

1949年，政府在國共內戰兵敗如山倒，4月首都南京淪陷，10月中共宣布建立中華人民共和國。當時美方打算放棄中華民國政府：駐華大使館不隨國府撤退，又於8月發表對華政策白皮書，認為中國赤化全因國府本身的腐敗，與美方無關。1950年1月，國務卿艾奇遜（D. Acheson）宣布，台灣不在美國的西太平洋防禦範圍內。

1950年3月，蔣中正總統宣布「復行視事」，重新擔任總統，固然有助凝聚台灣內部人心，但美方是否願意支持，還在未定之天。

6月23日艾奇遜表示，不再供應台灣軍事援助，不料兩天後，北韓金日成揮兵南下38度線，韓戰爆發。27日，杜魯門總統宣布「台灣中立化」方針，同時派遣第七艦隊巡弋台海，阻止國共雙方渡海攻擊對方。

韓戰雖然使得美國重新支持中華民國，被歷史學家形容是「國府的西安事變」，然而美方並不打算協助蔣中正消滅中共政權。美國軍艦巡弋台灣海峽，加上1954年的「中美共同防禦條約」簽訂，儘管保障了台灣的安全，也限制了國府反攻大陸的可能。

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在1979年中美斷交之前的協防期間，美國軍艦經常出沒在台灣港口，高雄的旗津與新濱碼頭，甚至有美軍的驅逐艦常駐。1960、1970年代的第七艦隊旗艦「奧克拉荷馬市」號（USS Oklahoma City, CG5）號巡洋艦，也曾數度訪問基隆港。

由於戰時協同作戰的需求，因此我國海軍的艦艇，也依據美軍的戰鬥序列編為「62特遣部隊」（Task Force 62）。如今雖然雙方斷交已久，但海軍仍然保留「62部隊」的稱呼。

「海峽中線」同樣是美方創立

美軍雖然協助防衛台灣，不讓共軍有蠢動機會，但從頭到尾，並沒有希望與共產中國開戰的企圖。因此美軍協防期間，所有機艦的活動，基本上都在海峽的東半部：少數例外如1958年金門砲戰期間，美國緊急提供國軍8吋重型榴彈砲，由美軍的船塢登陸艦載運，但也只到共軍火力範圍之外，就改由國軍的登陸艇載運搶灘。

所謂的「台海中線」概念，最早僅是規範美軍的活動。當時我方戰機的巡弋，基本上以大陸海岸15海里之外為界線，亦即整個台灣海峽的空域，都是國軍所控制。也因為被國府所「阻斷」，中共海軍建立初期，東海、北海艦隊與南海艦隊，基本上是各自發展，彼此很少調動。

海軍退役中將蘭寧利披露，潛艦是台海九六年飛彈危機中，國防部聯三認為唯一不受中共飛彈威脅的兵力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

直到1995、1996年的台海危機，福建當地的共軍戰機，才開始出海挑戰國軍的「霸權」；1999年兩國論事件後，共軍戰機大舉出海，甚至逼近海峽中線向台灣挑釁。事件之後雙方形成默契，除了我方飛往金門馬祖班機之外，彼此活動不超過台灣海峽中線。海峽西部空域，從此正式成為國軍的禁區。

美方明確宣示 公海航行自由

淡江大學戰略與國際事務研究所教授黃介正說，原本外界有人猜測美方走台灣海峽北上，是以颱風在西太平洋形成為理由；如今驅逐艦通過海峽後，又從台灣東方南下，距離颱風更近，顯示美方並不打算以颱風為理由，而是明確地宣示，在台灣海峽擁有充分的國際航行自由。

前立法委員、國家政策基金會外交國防組召集人林郁方則認為，這就是華府與北京之間的「勢力範圍」遊戲。隨著解放軍力量崛起，飛機與軍艦不斷遠航，在第一島鏈之外活動，美方此時則刻意在第一島鏈之內活動，強調島鏈之內並非中共的勢力範圍，美軍仍然可以在公海自由來去。

林郁方也說，其實近年來美方軍艦從台灣附近通過，雖不會刻意採取隱藏身分（例如關閉識別器）之類作為，但也不會提前正式通知我方，彼此並沒有特別的「協同」關係。

遼寧號航艦。 （新華社） 分享 facebook

對於蔡政府高調宣傳美軍通過台灣海峽，林郁方認為，美方堅持自己在亞太區域的強權地位，壓制中共的崛起，態勢毋庸置疑。美方的強勢態度，對於壓制中共在區域的擴張，具有一定的效果，但這些動作是否代表美國「特別挺台灣」？政府需不需要大肆強調，恐怕大可不必。