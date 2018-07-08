政壇母子檔 郭素春、洪孟楷18年前後任同職務

2018-07-08 21:51 中央社 台北8日電



洪孟楷。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷，18年前，他的母親、前立委郭素春也曾擔任同樣職務。隨著前國民黨主席連戰即將訪問中國大陸，擔任連辦發言人的郭素春，再成媒體追逐焦點。

2000年，國民黨總統大選失利，台灣首度政黨輪替，當時連戰角逐總統大位失敗，連戰為國民黨主席，郭素春擔任國民黨文傳會副主委兼發言人，一路追隨連戰。沒想到，18年後，她的兒子洪孟楷「繼承」了這個職務，為現任國民黨文傳會副主委兼發言人。

母子倆，在18年前後，擔任同樣的職位，也算是政壇佳話。不少媒體人，遇到洪孟楷的第一句話，多是「我跟你的母親比較熟」「我跑過你媽媽的新聞」，讓嚴肅的政治場合，頓時多了幾分的輕鬆。

郭素春不再擔任立法委員後，雖未淡出政壇，但鮮少在螢光幕前曝光，然而隨著這次連戰即將出訪中國大陸，且預計13日將與中共總書記習近平會面，消息一傳開，媒體則是急著尋找這位連戰辦公室發言人郭素春。

當時，不少媒體急著打聽郭素春的手機號碼，自然會問到洪孟楷身上。但郭素春早已提前一步「警告」洪孟楷，「我不希望由你的口中問到了我的電話，因為這不是你的工作」。

郭素春認為，公私應該分明，她希望洪孟楷做好國民黨發言人的角色，這是職責問題，所以「不需要由你（指洪孟楷）的口中說出了我的電話號碼」。

正因為如此，洪孟楷被媒體笑說，「你跟你媽媽真的很不熟」。