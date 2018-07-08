38億工資墊償基金若沒還 勞保局：全體雇主負擔

2018-07-08 20:39 中央社 台北8日電



勞動部勞工保險局今天發布新聞稿澄清，積欠工資墊償基金是由雇主按月繳納一定比率提繳費所集結而成的基金，當勞工遇雇主歇業、清算或宣告破產而被積欠工資、勞基法退休金、資遣費或勞退條例資遣費時，得由該基金先行墊償，再由勞保局向雇主追償。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

媒體報導，積欠工資墊償基金累績未償餘額高達約38億元，若未償還恐全民買單，勞保局今天晚間澄清，此基金是由雇主依法提繳，若最後未能償還，是由全體雇主負擔。

聯合報今天報導，去年落跑雇主多，保障勞工在雇主歇業、破產可墊付欠薪、資遣費及退休金的積欠工資墊償基金，積欠墊償金額達2億7076萬5000元，創5年來新高。截至106年底累積未償餘額高達38億6430萬餘元，這筆呆帳若遲未償還，將由全民買單。

勞動部勞工保險局今天發布新聞稿澄清，積欠工資墊償基金是由雇主按月繳納一定比率提繳費所集結而成的基金，當勞工遇雇主歇業、清算或宣告破產而被積欠工資、勞基法退休金、資遣費或勞退條例資遣費時，得由該基金先行墊償，再由勞保局向雇主追償。

勞保局強調，如最後未能償還，是由全體雇主負擔，不是由全民買單。

根據勞保局統計，截至107年5月底止，積欠工資墊償基金墊償47億2552萬餘元，追回金額7億1513餘元，追償率15.13%；其中，從民國101年至107年5月底止，追回金額高達5億1622萬餘元，佔歷年累積追回總額的72.19%。

勞保局強調，因受墊償的對象是雇主已歇業、清算或宣告破產的勞工，事業單位主體皆已不存在，可追償的剩餘財產有限，但仍會持續積極辦理相關追償措施。