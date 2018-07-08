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再槓名嘴！ 陳佩琪酸：別再靠汙衊別人維生

2018-07-08 20:11聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

陳佩琪（中）。 圖／聯合報系資料照
陳佩琪（中）。 圖／聯合報系資料照
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繼不滿遭政論節目質疑財產申報不清，直接到法院提告後，台北市長柯文哲太太陳佩琪再度槓上名嘴，今在臉書發「呼籲」名嘴們回歸自己的本業， 別再靠汙衊別人維生，這種錢千萬別再賺了。

陳佩琪說，常有人問自己當了三年半的市長夫人，生活和過去有何不同?其實想想是沒有，但自己仍在同一家醫院行醫，每天一樣搭公車上班，家事一樣照做， 唯一最大的不同是有些公益活動或市政特殊場合需陪同市長一起出席，因為是女性又是兒科醫師，參加的公益活動都是和兒童、婦女或健康方面有關的，此外尚得出席一些行程，像是陪同市長到外縣市參訪或參加市府情人節煙火、元宵燈會、跨年倒數或世大運開閉幕式等。

陳佩琪表示，自己知道名嘴就是一定要誣衊我們，直到先生市長(指柯文哲)落選為止，不過自己說過市長夫人的生活和過去沒什麼不同， 回歸平淡自是容易，名嘴們別如此處心積慮了，只盼下屆市長夫人能繼續關注這些公益活動就好了。

陳佩琪說，上周自己在臉書上貼出的報稅單，因上面有身分證字號和住家地址， 順手拿了一張A4紙遮一下，不料竟有名嘴說是想故意隱藏欺騙什麼，真不知現在用自然人憑證報稅，扣繳稅率要如何造假。

陳佩琪說，柯常說壞人想不到好人為何會做好事？自己心裡也常想為何這些人看到任何東西都是想到齷齪的一面。

陳佩琪還說，公督盟是監督立委的問政品質，先生很認同這種理念， 也曾捐款給公督盟，其實北市議會若有類似的監督機構也不錯，以後在議場上別老是「酸奶」、「臭奶」的，也別再拿出一堆奇奇怪怪的道具了。

陳佩琪公益活動公督盟

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