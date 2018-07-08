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潘維剛當選SIA主席 蘭馨姊妹與有榮焉

2018-07-08 19:49中央社 高雄8日電

前立委潘維剛。聯合報系記者楊萬雲／攝影
前立委潘維剛。聯合報系記者楊萬雲／攝影
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前立委潘維剛當選國際蘭馨交流協會美洲聯盟（SIA）主席，9月上任將成首位來自台灣的知名國際婦女組織領導人，有助提升台灣國際形象及能見度，消息傳來，蘭馨姊妹與有榮焉。

國際蘭馨交流協會是聯合國重要的國際非政府組織（INGO）成員，國際蘭馨交流協會中華民國總會參與美洲聯盟是以中華民國名義加入，有別於大部分國際組織以中華台北名義入會。

國際蘭馨交流協會美洲聯盟（SIA）旗下有美國專區、日本專區、南美專區、菲律賓專區、中美專區、加拿大專區、巴西專區、中華民國專區與韓國專區，會員人數逾3萬人。

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭慧眼推舉並力挺潘維剛參與這次的SIA選舉，讓潘維剛當選SIA主席，功不可沒。

國際蘭馨會在高雄創立真善美分會多年也與潘維剛頗有淵源。真善美分會創會會長張素靜於中華民國專區總會秘書長任內追隨潘維剛等多名總會前總監赴美參加年會，與潘維剛私交不錯。

蘭馨會真善美分會祕書長林意雯表示，蘭馨會中華民國總會總監一年一任，潘維剛、立委陳其邁的母親陳辜美貴都是總會前總監；潘維剛經常南下與真善美分會姊妹互動，投入地方公益活動也不遺餘力。

她說，潘維剛長年投入婦女權利保障工作頗受肯定，其外語能力好又有國際觀，當選SIA主席，實至名歸，堪稱台灣之光，在當前台灣外交困境下，別具意義。

蘭馨會中華民國總會新舊任總監明天即將交接之際，潘維剛獲得前述殊榮的好消息傳來，國內的蘭馨姊妹都覺得與有榮焉。

潘維剛中華民國

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