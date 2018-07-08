偷拍風波 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



國發會副主委邱俊榮。記者林亞歆／攝影 分享 facebook

國發會副主委邱俊榮遭女子指控偷拍照片，邱俊榮晚間已請辭獲准。

國發會主委陳美伶發表聲明指出，「邱副主委在今天傍晚向我表示，該事件已造成內閣形象的傷害，他願意坦然面對調查，並再次向該女士表示歉意。同時並向本人請辭國發會副主委乙職，本人已同意並向賴院長報告。」

邱俊榮的請辭聲明指出，「對於今日引發的風波，本人願再次向當事人及社會鄭重致歉，並坦然靜候調查。惟基於此事件已影響內閣形象及政府運作，本人傍晚已向陳主委口頭請辭並獲准。」