西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



國發會副主委邱俊榮。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

國發會副主委邱俊榮遭妙齡女子指控，昨（7）日捷運西門站偷拍她背影達35張之多，邱俊榮稍早發聲明表示是「無心造成的」，但晚間已請辭獲准。

國發會主委陳美伶今晚聲明表示，「邱副主委在今天傍晚向我表示，該事件已造成內閣形象的傷害，他願意坦然面對調查，並再次向該女士表示歉意。同時並向本人請辭國發會副主委乙職，本人已同意並向賴院長報告。」

邱俊榮的請辭聲明指出，「對於今日引發的風波，本人願再次向當事人及社會鄭重致歉，並坦然靜候調查。惟基於此事件已影響內閣形象及政府運作，本人傍晚已向陳主委口頭請辭並獲准。」

邱俊榮今天下午已先發出聲明表示，「我對無心造成困擾及受波及的女士表達致歉。七日下午本人在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影，致造成此次之誤會及傷害，本人深感歉意。本人已立即致歉並刪除照片。在此謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉！」

民眾在「爆料公社」上投訴，有男子在西門捷運站偷拍女生的腿被抓到，現場並被民眾要求刪除照片，更有民眾指出，該男貌似國發會副主委邱俊榮。

不過，受害的陳姓女子，已在今天下午到派出所製作筆錄，並對邱提出妨害祕密告訴。

台北市捷運西門站1名22歲陳姓女子，昨天下午4時許，穿著白色短裙站在站內的ATM提款機前領錢，沒想到竟遭一名男子在後方偷拍她的美背照，一旁路人見狀，趕緊提醒被拍女子。

女子立即找偷拍男子理論，檢查照片後發現照片拍到他的背影及美腿，並沒有不雅照，但女子仍感覺不舒服，當場要偷拍狼刪照。

陳女男友則PO爆料公社，警告其他女性注意偷拍狼。網友肉搜發現，偷拍男子竟是國發會副主委邱俊榮，而邱俊榮今天也發出聲明表示是誤會一場，並公開道歉。

陳女表示當下經審視雖未拍到隱私部位，但當下感覺非常不舒服，因此要求對方刪圖，但回家後仍感覺不舒服，今天接獲警方通知，因此到派出所製作筆錄，並對偷拍狼提出妨害秘密告訴。

邱俊榮曾任中央大學經濟系教授、系主任，民進黨執政後，接替龔明鑫之入閣遺缺，轉任台經院副院長。龔明鑫去年9月轉任經濟部政部，遺缺又再度由邱俊榮補位。邱與龔兩人，是外界公認綠營青壯派的經濟智囊。