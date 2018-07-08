羅致政卸任扶輪社長 蘇貞昌喜：更有時間幫我輔選

2018-07-08 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天傍晚出席板東扶輪社長交接，前社長是民進黨立委羅致政，蘇貞昌笑說，今天是來祝賀羅致政完成任務，也祝賀「卸下重擔後，更有時間幫我助選」。